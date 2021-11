Fátima Sánchez es la alumna con mejor nota de acceso a la Universidad de Córdoba este curso. Con su 13,975 decidió estudiar Medicina.

¿Tuviste que dedicar un esfuerzo especial para conseguir esa nota?

Sí, estudié bastante porque para sacar una buena nota final hay que estudiar pero pienso que lo compensé bien con otros aspectos como salir o hacer deporte porque creo que aproveché muy bien las clases en el colegio y eso es fundamental para no restar tiempo en casa y que puedas dedicar tiempo a otras cosas.

¿Entonces es una cuestión de organización?

Bueno, al final cada uno necesita su tiempo, pero creo que le dedico un tiempo más o menos parecido al resto de gente de mi edad, pero creo que la organización ayuda mucho y al final es lo más importante.

¿Crees que influye en centro en el que se estudia con el resultado académico?

No, yo creo que no influye para nada. En cualquier colegio o instituto una persona puede llegar a sacar la misma nota y al final todos los colegios ofrecen una educación muy buena y más que del sitio depende de tu actitud, de cómo aproveches las clases y de tu trabajo en casa. Es una combinación de esas cosas.

¿Te sentiste muy presionada para sacar estas calificaciones tan altas?

No, yo siempre he ido tranquila. No esperaba sacar tan buena nota pero sí esperaba entrar en Medicina que era lo que quería y sabía que necesitaba una nota alta pero siempre he ido confiada y era consciente de que tenía que sacar buena nota pero he ido sin presión.

¿Siempre tuviste claro que querías estudiar Medicina o te planteaste otras opciones?

No, siempre estaba dudando. Al principio decía que iba a hacer Farmacia desde pequeña. Luego estuve pensando también en hacer Derecho y al final me decidí por Medicina porque creo que es una carrera que te abre muchas puertas y que puedes ayudar a mucha gente, que es algo que me interesa y veo que es una carrera en la que todavía queda mucho por descubrir, por estudiar y eso a mí me llama mucho la atención.

¿Te sientes presionada a seguir estando entre los mejores alumnos en la carrera por ser la que mejor nota tiene de acceso?

No, no es presión. No creo que la nota determine la inteligencia de cada uno. Todos los que estudiamos medicina tenemos una buena nota, hay un nivel muy alto y somos todos más o menos iguales. Yo aspiro a sacar la carrera por mí, no por presión por la nota.

Ahora que ya estás en la Universidad, ¿Es cómo lo imaginabas? ¿Cómo han ido estos dos meses de clase?

Ya me habían dicho que Medicina en Córdoba es una carrera bastante dura y la verdad es que ya lo he comprobado. Tengo que estudiar mucho más que en el colegio, el cambio ha sido bastante grande pero al final veo que los profesores hacen las clases más comprensibles. Al final ves que todo se saca poco a poco, hay que trabajar mucho más. Es verdad que solo son dos meses pero es más o menos como esperaba.