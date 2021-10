Tras dos cursos atípicos, este 2021/22 el alumnado de la UCO ha vuelto a las aulas con presencialidad total. Como dice la presidenta del Consejo de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras, Sara Muñoz, lo principal es «velar por el bienestar de la comunidad universitaria y por una vuelta a la normalidad segura, en la que todos los estudiantes se sientan arropados». En el mismo sentido se manifiesta el presidente del CEU de Ciencias, Marcos Jiménez, quien afirma que entre los objetivos del Consejo es prioritario «velar por las nuevas situaciones de vulnerabilidad en la que pueden haber quedado los y las estudiantes tras la pandemia y esperamos la universidad sea comprensiva con estas personas y, si no, ahí estaremos para defenderlas».

El presidente del CEU de la Escuela Politécnica Superior de Córdoba, Juan José Morente, añade que «ahora mismo nuestra mayor preocupación es que esta vuelta a las clases no haya sido precipitada y conservar las conquistas hechas en las evaluaciones, que han pasado a ser más cercanas a Bolonia de lo que eran antes».

Los consejos de estudiantes también quieren mejorar las relaciones con el profesorado y sus respectivos decanatos. «Queremos seguir siendo el nexo de unión entre estudiantes y profesorado, estableciendo una buena comunicación para mejorar la Facultad entre todos», dice la presidente del CEU de Veterinaria y Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Fátima Bayona.

Igualmente, Sara Muñoz apunta que su consejo «pretende la colaboración directa con el Decanato de Filosofía y Letras para pulir y solventar los problemas que incumben al estudiantado, ya sea en cuestiones académicas, por ejemplo, horarios, aforos, planes de estudio, etcétera. O bien en asuntos de convivencia, como los protocolos de actuación en casos de emergencia y acoso o planes medioambientales». Su idea es crear «un punto seguro para ofrecer protección y ayuda a los estudiantes en caso de vulnerabilidad por razones de género, raza, identidad o necesidades especiales».

En general, la representación estudiantil quiere «recuperar la vida universitaria fuera de las aulas pues, si la universidad queda reducida a un aula en el que dar clase y evaluarte, es fácil que se pierda la motivación por la misma y se acabe viendo como una mera obligación», comenta Marcos Jiménez.

Por ello, los consejos se plantean recuperar poco a poco las actividades sociales. «Durante el curso pasado ya pudimos realizar varias actividades, sobre todo deportivas (sin contacto) y alguna cultural. Para este curso, si vemos que la situación lo permite, nos gustaría seguir en esa dinámica y ampliar con eventos formativos presenciales», anuncia Morente.

El CEU de Ciencias está «justo ahora planificando un torneo de fútbol sala y uno de baloncesto para el mes de noviembre mientras planteamos alguna actividad relacionada con los juegos de mesa para diciembre, lo que más deseamos volver a hacer son nuestras tradicionales jornadas de formación en el albergue de Cerro Muriano pero seguimos a la espera de que habiliten de nuevo las reservas de este espacio».

El de Filosofía y Letras ha creado una Vocalía de Actividades. «Contamos ya una planificación mensual de actividades relacionadas con las fechas más señaladas del año. Asimismo, durante este curso la mayoría de ellas estarán enfocadas a la celebración del 50 aniversario de nuestra Facultad», adelanta Sara Muñoz que cuenta que, como novedad, «hemos puesto a disposición de la comunidad universitaria un buzón de sugerencias para atender todas las peticiones que nos lleguen».

Un trabajo poco comprendido

El presidente del Consejo de Estudiantes de la UCO, Pedro Rivera, afirma que el Ceuco se siente escuchado pero «otra cosa es que las solicitudes lleguen a desarrollarse» e «intentamos que se comprenda nuestra postura, pero muchas veces no se llevan a cabo y eso no permite cambios que serían importantes para los estudiantes». Rivera considera que se necesita un mayor reconocimiento a la labor de representación pero, sobre todo, «que no perjudique» a quienes ofrecen su tiempo y esfuerzo a trabajar para sus compañeros. En este sentido, el presidente del CEU de la EPSC, Juan José Morente, afirma que «no existe una recompensa clara por ser representante de estudiantes salvo algunos créditos pero que de ningún modo compensan la carga de trabajo que esto tiene detrás. Además, la figura del representante está muy denostada y no resulta atractiva en muchos casos. Desde los consejos tratamos de cambiar esta percepción errónea, remarcando las ventajas y las posibilidades que abre esta labor pero es poca la gente dispuesta a sacrificarse por los demás». En opinión del presidente del CEU de Ciencias, «necesitaríamos que, desde la universidad, se valorase más de forma pública la labor de los mismos». Una opinión con la que coincide Pedro Rivera quien recuerda que los estudiantes son «el pilar de la Universidad». Afortunadamente, «al final siempre sale alguien dispuesto a ayudar a los demás a través de la representación estudiantil y desde aquí me gustaría animar a mis compañeros a involucrarse de forma activa, ¡les necesitamos!», hace hincapié la presidente de Veterinaria.