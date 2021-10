El Consejo de Gobierno de la Universidad de Córdoba ha acordado elevar a Claustro la propuesta de otorgamiento del grado de doctores honoris causa por la UCO a los profesores Lina Badimón Maestro, directora del Programa Cardiovascular en el Institute for Cardiovascular Science (ICCC), Bulding Convent, IR Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Barcelona), que sería la segunda mujer en tener en la UCO esta distinción, y Álvaro Pascual-Leone, catedrático de Neurología de la Harvard Medical School (Harvard University), cuyos padrinos en el acto de investidura serán los profesores José López Miranda y Isaac Túnez Fiñana, respectivamente.

Lina Badimón es directora del Centro de Investigación Cardiovascular (CIC), Centro Mixto entre el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y el Institut Català de Ciències Cardiovasculars (ICCC). Badimón es profesora de Investigación del CSIC, Lecturer Adjunt Associate Professor de Medicina-Cardiología en el Mount Sinai School of Medicine de New York (EEUU), directora de la Cátedra de Investigación cardiovascular de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y Visitng Professor de la Manchester University de Reino Unido. Badimon ha publicado más de 200 artículos en revistas científicas y más de 200 artículos de revisión y capítulos de libros. Su investigación ha sido publicada en las más prestigiosas revistas científicas en el área cardiovascular, habiendo sido referenciados sus trabajos en más de 12.000 ocasiones en la literatura científica.

Anteriormente, Lina Badimón ha sido presidente de la European Society for Clinical Investigation (1999-2002), presidente del Nucleus del Working Group of Thrombosis de la European Society of Cardiology (2002-2004) y presidente de la Sociedad Española de Arteriosclerosis.

Álvaro Pascual-Leone es una eminencia mundial en Neurología. Cuenta con más de 35 años de experiencia en la profesión y una extensa formación en distintos campos de la especialidad. En concreto, es líder mundial en el desarrollo de la estimulación magnética transcraneal en el ámbito de la neurociencia cognitiva y para aplicaciones terapéuticas en Neurología, Psiquiatría y Neurorrehabilitación.

Pascual-Leone es catedrático de la Harvard Medical School y senior scientist en el Hinda and Arthur Marcus Institute for Aging Research at Hebrew SeniorLife. También ha sido director del programa del Centro de Investigación de la Clínica Harvard-Thorndike, en el Centro Médico Beth Israel Deaconess, en Boston (EEUU).

Sus proyectos de investigación tienen como objetivo comprender los mecanismos que controlan la plasticidad del cerebro a lo largo de la vida para poder modificarlos y obtener el resultado conductual óptimo del sujeto.

En este sentido, el doctor Pascual-Leone combina varias metodologías para establecer la relación causal y una cronometría precisa entre la activación cerebral regional y el comportamiento, empleando técnicas de estimulación cerebral no invasiva para modular la plasticidad cerebral. Desde el año 2019 es también director del Guttmann Brain Health Institute.H