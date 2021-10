La Universidad de Córdoba ha puesto en marcha Familias ON, un programa formativo on line en gestión de dispositivos móviles en el hogar que nace, según ha explicado Antonia Ramírez García, directora general de Formación Permanente e Innovación Docente de la UCO, para «dar respuesta a las necesidades de prevención y formación de las familias cordobesas ante el uso excesivo de dispositivos móviles y consumo de contenidos digitales y redes sociales de sus hijos e hijas».

Son ya diez las ampas y 107 las familias que participan en esta iniciativa educativa, totalmente gratuita, enmarcada en la línea UCO-Social Innova del Plan Propio Galileo de Innovación y Transferencia de la UCO. «Puede participar cualquier familia particular que quiera asesoramiento y formación», señala Ramírez.

Necesidades

El diseño de la formación que se oferta a las familias se ha realizado a partir de un trabajo previo en el que a través de charlas y encuestas se detectaron las demandas de formación de las familias. De esta forma se han establecido cuatro bloques que responden al nivel de prioridad: Alta, medio-alta, media y baja.

Entre las demandas de prioridad alta las familias señalaron los conocimientos técnicos -cuestiones como el pin parental, uso de claves, etc,; conocer los riesgos reales de las redes sociales así como estrategias de actuación.

Tras éstas, las familias reclaman orientación sobre hábitos y rutinas, el desarrollo del pensamiento crítico o la mediación parental (relaciones padres-hijos).

El manejo del móvil y estrategias de gestión, así como el control de los tipos de tradición son también cuestiones que preocupan a los padres.

Formación

Las familias recibirán la formación a través de la plataforma Moodle, que contará con material descargable, audios y vídeos, videoconferencias y grupos de apoyo interfamiliares.

«Preguntamos a las familias cómo querían recibir la formación y ellas nos dijeron que querían audiovisuales cortos, podcast, documentos escritos que pudieran descargar», indica Ramírez que apunta que se han elaborado fichas didácticas que plantean temas concretos como el sexting o el grooming, infografías con consejos y orientaciones rápidos y también se han programado sesiones con expertos en ciberseguridad, ciberacoso y efectos del abuso de los dispositivos digitales.

Familias ON es un proyecto pionero en España por su formato, que pone el foco de atención en la prevención, la formación y orientación familiar y la promoción de padres y madres proactivos en la prevención de riesgos asociados al mal uso de los dispositivos móviles.

En este sentido, la directora general de Formación Permanente e Innovación Docente de la UCO cuenta que se establecieron dos grupos de discusión, uno de padres de alumnado de Infantil y otro de otras etapas educativas. Los padres de los niños más pequeños quieren anticiparse a los problemas que ven en familias con hijos algo más mayores, quieren prevenir. El grupo de padres de niños pre adolescentes y adolescentes «tienen los problemas encima: problemas de bajada de rendimiento escolar, de aislamiento, de autoestima» y «la pandemia no ha contribuido a que estos problemas mejores, más bien al contrario», reconoce Antonia Ramírez quien hace hincapié en la necesidad de contar con alternativas al ocio digital y en que los padres den buen ejemplo a los hijos. «Les pedimos que no estén todo el día enganchados al móvil pero somos los primeros en estar todo el día consultando el móvil; les decimos que no suban fotos a las redes sociales y somos los primeros en compartir fotos», expone,

Equipo

El equipo docente está formado por especialistas en orientación y seguridad informática. En concreto, el equipo de investigación y responsable del proyecto lo conforman Antonia Ramírez y Mª Pilar Gutiérrez, del Área de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación; Francis J. Poyato, Área de Didáctica y Organización Escolar; a quienes se suman Juan Antonio Romero, profesor del Departamento de Informática y Análisis Numérico de la UCO (Área de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial), y Aurora Quesada, investigadora postdoctoral del Departamento de Informática y Análisis Numérico. Como personal externo a la UCO colabora Juan Jesús Alcántara, oficial de Policía Local de Córdoba y socio fundador de la Asociación Nacional de Agentes tutores de España (ANAT).

La duración del programa Familias ON es para todo el curso académico 2021/2022. Está previsto que el proyecto continúe en el futuro con una nueva edición dedicada al juego online tanto de menores como de adultos.

Más información en la web del proyecto: http://www.uco.es/docencia/innovaciondocente/familiasenred/