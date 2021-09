La Universidad de Córdoba amplía su oferta de posgrado para este curso con 7 nuevas titulaciones oficiales de máster, algunas de las cuales vienen a sustituir otros que se estaban ya impartiendo con anterioridad. Por ejemplo, «el máster en Inteligencia Computacional e Internet de las Cosas viene a sustituir el máster en Ingeniería Informática que durante algunos años se ha impartido, pretendiendo con ello que se actualicen los contenidos y se ajuste mucho más a las necesidades del empleador. Algo similar podríamos decir del Máster en Gestión del Fuego en Paisajes Forestales y el máster en Protección Vegetal», explica la vicerrectora de Posgrado e Innovación Docente, Julieta Mérida.

«Personalmente estoy muy satisfecha con la aceptación que ha tenido el máster de Pluralismo Religioso: Judíos, griegos y árabes desde la Tardoantigüedad a la Edad Moderna, que se imparte tanto en modalidad semipresencial como on line», admite Mérida, quien anuncia que «durante los próximos meses está previsto que el Consejo de Gobierno de la universidad apruebe una doble titulación con el máster in Religion and Diversity, Ancient&Modern, por la Universidad de Groninga».

52 másteres

En total, para el próximo curso la oferta de másteres alcanza las 52 titulaciones que cubren todas las áreas de conocimiento.

«La oferta es dinámica ya que, tal y como hemos dicho anteriormente, se revisa anualmente y puede ocurrir que algún máster deje de ofertarse porque haya perdido interés. En mi opinión no es tan importante el número como que la oferta se ajuste a la demanda y se optimicen al máximo los recursos de la universidad», comenta Julieta Mérida.

De este medio centenar de títulos, 14 son dobles titulaciones de másteres habilitantes con másteres de carácter especializado e investigador, que le dan al alumnado las atribuciones profesionales y la formación avanzada del otro máster junto con el acceso a doctorado; y, además, 4 de estas dobles titulaciones son internacionales y se imparten junto a universidades de Italia, Alemania, Francia y Marruecos. De estos másteres, el 43% se oferta en modalidad semipresencial o virtual, lo que favorece mucho la incorporación de alumnado de fuera de nuestro territorio.

Novedades

Entre las novedades para el presente curso se encuentra el Máster en Avances en Ciencias Gastronómicas (en colaboración con la Universidad de Granada), que formará a profesionales e investigadores desde una perspectiva científica, tecnológica, social, cultural y de gestión empresarial. También es nuevo el Máster en Bioeconomía Circular y Sostenibilidad (junto a la Universidad de Almería) que ofrecerá los conocimientos para llevar a cabo el cambio de paradigma de la economía lineal a una economía circular donde los residuos sean algo más que una fuente de energía primaria y pasen a ser la materia prima para cadenas de alto valor.

También se suman al catálogo los ya mencionados Máster en Gestión del Fuego en Paisajes Forestales y en Pluralismo Religioso: Judíos, Griegos y Árabes desde la Tardoantigüedad a la Edad Moderna.

Como hemos mencionado, el Máster en Inteligencia Computacional e Internet de las Cosas sustituye al de Ingeniería Informática. Igualmente, el Máster en Protección Vegetal viene a sustituir el Máster de Producción, Protección Mejora Vegetal para ajustarlo más a la actual demanda profesional, tecnológica y científica requerida por empresas públicas y privadas. Por último, se oferta el Máster en Tecnologías Avanzadas de Materiales para la Construcción Sostenible (con la Universidad de Granada).

Entre la oferta de másteres propios cabe destacar el Máster Dual en Industria 4.0, un novedoso título propio con el que la UCO persigue situar a su alumnado a la vanguardia tecnológica y paliar el déficit de profesionales en el ámbito de las TIC aplicadas a la industria. Es un máster pionero en Andalucía y España, y se desarrolla en colaboración con importantes empresas.