La Universidad de Córdoba vuelve a las aulas de forma presencial. La vicerrectora de Estudiantes y Transparencia, Carmen Balbuena, hace un llamamiento a la responsabilidad con los otros.

¿Cómo va a ser este curso en la Universidad de Córdoba?

Pues en principio, comenzamos con el escenario A, esto es, con la máxima presencialidad posible. Afortunadamente, tenemos un nivel de alerta sanitaria que nos permite mayor presencialidad en las aulas, en muchos casos, dependiendo del aula o del espacio del que disponga el centro, con presencialidad del 100%. En otros, pasamos a una mayor ocupación de las aulas, y dos grupos rotativos.

¿Cómo ha ido la matriculación?

Es aún pronto para poder dar cifras exactas. Pero sí puedo confirmar que, con carácter general, se mantiene la tendencia de años anteriores, y que las notas de corte de todas nuestras titulaciones han subido, ambas cosas muy positivas para la Universidad de Córdoba y para nuestras titulaciones. Este curso han sido 3.900 plazas de nuevo ingreso las ofertadas.

¿Cuáles han sido los grados más solicitados?

Como suele ser habitual, las titulaciones de la rama de ciencias de la salud son las más demandadas, ya sea Medicina, Fisioterapia y Enfermería, así como Veterinaria y Ciencia y Tecnología de los Alimentos.

Los Reyes inaugurarán en Córdoba el curso universitario y con ello se da el pistoletazo de salida de los actos de conmemoración del 50 aniversario de la UCO. ¿Qué papel va a jugar el alumnado en este aniversario?

Suelo decir a mis estudiantes que la Universidad es mucho más que un aula, o un salón de actos. El estudiantado es parte fundamental de la Universidad, que trabaja por y para ellos. Por eso, tienen que formar parte de la conmemoración del 50 aniversario de la UCO. En este sentido, se integrarán en muchas de las actuaciones que se llevarán a cabo, os iremos informando a medida que se vayan desarrollando.

¿Cuáles son las principales novedades que atañen al estudiantado?

La principal la he comentado ya, la que afecta a la nueva presencialidad de los estudiantes. En este sentido, la vicerrectora de Ordenación Académica y Competitividad y yo nos reunimos esta misma semana con los representantes de todos los consejos de estudiantes para informarles sobre el sistema de evaluación que vamos a seguir.

Este curso debe renovarse el Consejo de Estudiantes de la UCO. ¿Espera que haya una transición tranquila?

Francamente, no solo lo espero, sino que lo deseo, porque es necesario. Ruego a los estudiantes, que hagan gala de esa responsabilidad que muestran en sus respectivos consejos de centro, y lleven a cabo unas elecciones para que este curso pueda haber un nuevo Consejo de Estudiantes.

¿Cuáles son las principales preocupaciones del alumnado para este curso?

Hay cuestiones recurrentes como los sistemas de evaluación o el cumplimiento de la guía docente; sin embargo, la pandemia conlleva daños colaterales que francamente me preocupan y me ocupan. No son pocos los estudiantes que me manifiestan que tienen serios problemas económicos para abonar su matrícula o para continuar sus estudios. Por ello, se incrementa cada año, en función del presupuesto del que disponemos, las becas propias que ayuden a sufragar los gastos de estudio.

El curso pasado hubo algunas quejas por el transporte a Rabanales, ¿Cómo se va a garantizar la seguridad este curso?

La seguridad en el transporte a Rabanales ya estuvo garantizada el curso pasado, pues había personal de vigilancia para que así fuera. Otra cosa es que cada cual sea responsable y guarde las normas sanitarias. Esta debe ser una garantía que ofrezcamos todos para todos.