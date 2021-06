Arqueología somos todos ha preparado Un verano arqueológico en la provincia de Córdoba, un programa de visitas por la provincia de Córdoba en el que se conocerán algunos de los monumentos y yacimientos arqueológicos más interesantes de la provincia cordobesa, contando con arqueólogos y guías especializados durante los recorridos. Así, bajo el título Entre cristianos, judíos y musulmanes se visitará Lucena, y se conocerán las Construcciones romanas y los castillos medievales de Aguilar de la Frontera y Monturque; se hará un Viaje desde la Prehistoria en Doña Mencía y Zuheros; El pasado de la joya del Barroco cordobés llevará a los participantes a Priego de Córdoba y en Almedinilla viajarán del poblado íbero a la villa romana. El plazo de inscripción para participar en estas visitas está ya abierto desde ayer.

Webinar de medicina equina deportiva

El próximo día 22 se celebra a las 18.30 horas el webinar Use of Indiba in the improvement of sports performance in horses que estará a cargo de los profesores del Máster en Medicina Deportiva Equina por la Universidad de Córdoba David Argüelles y Alicia Pradillo quienes señalan que como veterinarios, a menudo nos olvidamos de la importancia de preparar al caballo para la competición. Los niveles altamente competitivos en los deportes y la gran exigencia que estos implican en los caballos requieren de técnicas sofisticadas que permitan mantener la condición atlética óptima del animal. Estas técnicas también deben garantizar el bienestar y el mantenimiento saludable del caballo. En este encuentro digital se abordarán las aplicaciones de la tecnología de radiofrecuencia de Indiba en el mantenimiento de los caballos deportivos y se expondrán casos reales.