Francisco Wellington es el primer alumno de la UCO que ha realizado una movilidad Erasmus+ hacia un país asociado. Al finalizar su estancia de prácticas en la Universidad Lingüística de Minsk (MSLU), encontró dificultades para regresar a España tras la decisión de la UE de cerrar el espacio aéreo a la aerolínea bielorrusa Belavia.

¿Qué resultó mayor reto: iniciar su estancia en Minsk o regresar de ella?

Como reto mayor diría el iniciar la estancia. Aunque la vuelta haya sido una odisea por el conflicto político en Bielorrusia, el papeleo y más aún todos los documentos que me requerían desde la MSLU creo que suponen un esfuerzo superior. Al final, la vuelta fueron solo dos días, pero la preparación de documentos desde que nos comunican la dotación de la beca por parte de la UCO fue de más de un mes en el que hay que hacer una colecta importante de requisitos.

¿Fue complicada entonces la organización de la movilidad?

Fue complicada por el contexto de la pandemia y porque yo iba a ser «el primero» en hacerla. La incertidumbre de no saber hasta casi el último momento si se iba a poder hacer por cómo avanzara la pandemia fue algo importante con lo que lidiar. Al igual que no tener una experiencia previa de alguien que la hubiera hecho ya, lo que siempre te deja con esa duda de si los pasos que estás dando con la documentación y los plazos van en el camino correcto. El equipo de la Universidad de Córdoba me ayudó en todo momento y al final todos esos requerimientos fueron presentados de la mejor manera posible.

¿Cuál era el objetivo de su estancia en la MSLU?

Mi principal objetivo era realizar las prácticas del Máster en Español que estoy cursando en la UCO y que esto me sirviera para ganar confianza y experiencia como docente. Conseguir experiencia como docente en una universidad también era un objetivo que tenía si encontraba una beca para poder cursar. De cara al futuro estoy seguro de que me ayudará en el mercado laboral. El conocer otro ámbito de trabajo, educación y otra cultura tienen que ser objetivos para cualquiera que decida cursar una beca Erasmus, más aún en un país tan diferente de España como Bielorrusia.

¿Existen muchas diferencias en la enseñanza de idiomas en España y en Bielorrusia?

Al ser enseñanza universitaria no existe mucha diferencia y está todo muy estandarizado. Las clases con las que he podido estar en contacto eran muy prácticas y las alumnas participaban mucho. Lo que me ha sorprendido es que los grupos se separan en niveles y, aunque algunos sean del mismo curso, hay diferencias notables entre ellos por el nivel de los estudiantes.

¿Qué destacaría de la MSLU y del programa Erasmus prácticas en países asociados?

De la MSLU lo que más destacaría sería a todo el equipo docente con el que he podido aprender muchísimo. Las profesoras son excelentes y he aprendido mucho de todas ellas. Me recibieron con los brazos abiertos y me integraron a la perfección en sus clases. También es de remarcar las instalaciones de la residencia que proporcionan a los estudiantes internacionales, es algo que en España no había visto nunca por parte de una institución pública.

¿Recomendaría el destino y el programa de movilidad?

El destino puede que esté en una situación convulsa ahora mismo, pero es un lugar para conocer y en el que se nos pone en perspectiva con respecto a la vida en España. Cualquier movilidad debería ser recomendada a cualquier alumno. La oportunidad que significa esto tanto en el aspecto académico como personal no se compara con nada. El tener a una institución pública como la UCO detrás es una garantía.