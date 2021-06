El director del Centro Intergeneracional Profesor Francisco Santisteban, José Juan Aguilar, hace una valoración muy positiva del curso que ahora acaba.

Este curso, el centro ha contado con 1.751 alumnos matriculados, de los cuales 1.246 pertenecen a Córdoba capital, y 505 a la provincia. «Es interesante destacar que no solo se han matriculado alumnos de las siete sedes provinciales oficiales (Cabra, Lucena, Montilla, Peñarroya-Pueblonuevo, Pozoblanco, Priego de Córdoba, Puente Genil y Villa del Río) sino de otros pueblos de la provincia, a los que hemos acogido sin problema», subraya Aguilar.

Docencia virtual

En total, en esta ocasión se han ofertado 51 asignaturas diferentes, con la posibilidad de elegir siete de ellas por parte del alumno. «Todas ellas se han impartido on line y se han grabado. La grabación de las clases permanecía activa durante una semana, para que aquellos alumnos que no pudieron participar en la clase on line la pudiesen descargar desde la web del Centro Intergeneracional», explica su director, quien afirma que el alumnado se ha adaptado a la enseñanza virtual «mejor de lo que cabía esperar. Mientras que en las asignaturas de grados e ingenierías, en general, el número de alumnos que se conectan a las clases teóricas ha rondado el 50%, a pesar de la obligatoriedad de asistir a muchas de ellas, en el Centro Intergeneracional se han conectado alrededor del 70% de los alumnos.

No obstante, de cara al próximo curso, si la situación lo permite, la idea es volver a las clases presenciales, ofrecidas simultáneamente on line, a petición de los alumnos porque «les permite dar clase incluso en circunstancias en las que les es imposible desplazarse al aula».

Además, se mantendrá la opción de matricularse en hasta 7 asignaturas para todo el alumnado, una opción que antes de la pandemia solo tenían los alumnos de Córdoba capital. Y también los alumnos podrán solicitar asistir a clase en una sede distinta a donde se han matriculado.