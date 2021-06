Oliana Sula y Flora Merko son las dos primeras docentes albanesas que visitan la Universidad de Córdoba en el marco del programa Erasmus+ a pesar de que hace ya dos años que la UCO trabaja con este país, donde cuenta con siete instituciones asociadas, entre ellas, la Universiteti Aleksander Moisiu Durres, de la que procede Sula.

¿Qué las animó solicitar una estancia aquí?

Nuestra universidad es nueva pero esta ampliado la colaboración con universidades españolas. La mayor motivación para solicitar la estancia en la UCO fue el intercambio de buenas prácticas en desarrollo, internacionalización y modernización de nuestra universidad. Mi colega es jefa del Departamento de Ciencias Económicas, con lo cual, esta estancia le podría servir también para tareas específicas relacionadas con su cargo. En lo personal, después de una estancia de investigación en el IAE de Buenos Aires, esta sería mi primera colaboración con una universidad española, que podría ser provechosa para ambas universidades.

¿Cuál es el objetivo de su estancia?

El objetivo principal es iniciar el intercambio de buenas prácticas en el desarrollo de programas de doble titulación internacionales de Máster, en los que la UCO tiene una buena tradición. Además, tiene una oferta académica amplia en cursos en inglés lo que es un componente clave para la incoming student mobilty (llegada de estudiantes extranjeros). Para nuestra Universidad el desarrollo de la movilidad estudiantil es uno de los desafíos mayores. Los cursos on line o híbridos entre ambas universidades son una oportunidad de colaboración sin olvidar la investigación y los proyectos internacionales.

¿Cómo está yendo la experiencia?

Hemos visitado tres facultades de la UCO y hemos podido interactuar con colegas. La colaboración va a continuar especialmente en el desarrollo de la oferta académica de los cursos en inglés, con la posible asistencia de la UCO y también en el intercambio de docencia. Esta será una experiencia muy productiva que va a servir para intensificar una colaboración futura.

¿Encuentra muchas diferencias en la forma de enseñar en la UCO y en su Universidad?

Aunque nuestra estancia fue de training (prácticas) y no hemos tenido la oportunidad de enseñar o de entrar en clases presenciales a causa de los protocolos sanitarios, en los debates surgidos con colegas de la UCO nos dimos cuenta de que no hay diferencias esenciales en la forma de enseñar; ambas partes teníamos los mismos desafíos con las clases on line y las clases hibridas, especialmente en términos de motivación de los estudiantes en el proceso de aprendizaje.

¿Por qué cree que es importante para el profesorado participar en programas como el Erasmus?

Yo personalmente he tenido la oportunidad de participar en el programa Erasmus durante mi etapa de estudiante. El Erasmus es una experiencia única. Ahora estoy viviendo esta experiencia desde la perspectiva del profesorado y es otra oportunidad única para mi desarrollo profesional y académico, permitiéndome también crear mejores sinergias no solo en términos de docencia, sino también de investigación.