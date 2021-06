Mañana jueves, a las 18.00 horas y en modalidad on line se celebrará un seminario sobre Gestión de colonias felinas mediante el método CER (captura, esterilización y retorno). Participarán en este seminario, entre otros, la asociación universitaria de estudiantes Gatos Lucano.

Actuación del aula de Danza de la Universidad

El Aula de Danza de la Universidad de Córdoba actuará mañana 3 de junio, a las 19.30 horas, en el Festival Art Sur-Arte en Acción que se celebrará en la Plaza de la Constitución de Montemayor con la coordinación artística de Mar Montávez, Lola Amores y José Manuel Armada.

Congreso de educación intercultural

Del 4 al 6 de octubre próximo se celebra el 3º Congreso Internacional de Educación Intercultural y de Género. La recepción de resúmenes estará abierta hasta el 15 de julio y el envío de las presentaciones hasta el 15 de septiembre. La fecha límite para el plazo de inscripción será el 15 de septiembre.

Congreso anual de la EASS

Del 7 al 10 de septiembre se celebrará, de forma telemática, el Congreso Anual de la EASS (Eoropean Association for Sociology of Sport) Sports in the face of the global health crisis of covid-19. Great social challenges, en el que colabora la UCO. El plazo de inscripción concluye el 30 de agosto.

Liga de retos en el ciberespacio

El Centro Universitario de la Guardia Civil (CUGC) organiza la 3ª Liga Nacional de Retos en el Ciberespacio en modalidad amateur -en la que pueden participar estudiantes universitarios- y profesional. La fase clasificatoria, que tendrá lugar en octubre, y la semifinal se harán on line.