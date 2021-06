Dhurata Dyrmishi y Fei Shehu forman parte de la segunda cohorte de estudiantes de la Universiteti Bujqësor i Tiranës (UBT) de Albania que han venido a la Universidad de Córdoba para estudiar en la Facultad de Veterinaria con una beca Erasmus+ de movilidad para estudios entre países del programa y países asociados.

¿Cómo se está desarrollando su estancia Erasmus en la UCO?

D.D.: Llevo aquí desde que comenzó el cuatrimestre y puedo decir con plena confianza que nunca olvidaré esta experiencia. La UCO es un gran lugar para estudiar o hacer prácticas. Y el campus de Rabanales es un lugar encantador para sentarse con amigos bajo los árboles.

F.S.: Mi estancia Erasmus en la UCO va bastante bien. Me adapté muy rápido porque, por un lado, la coordinación del programa me ayudó en todo lo que necesitaba y tuvo la amabilidad de dar respuesta a todas mis preguntas e inseguridades. Por otro lado, a pesar de que las clases son on line, el profesorado es muy comprensivo, nos explican todo lo que no comprendemos y nos facilitan información para que podamos profundizar en las asignaturas y hacer mejor las tareas que nos asignan.

¿Son Córdoba y la UCO conocidas entre el estudiantado de la UBT?

D.D.: Sí, yo diría que comienzan a ser populares entre los estudiantes; cada año más. La razón es que los estudiantes Erasmus, cuando vuelven a Albania, hablan bien de Córdoba y de la UCO.

F.S.: A pesar del covid-19 muchos estudiantes querían una movilidad Erasmus para venir a la UCO. No solo por el hecho de que España, y Córdoba en particular, son lugares impresionantes para vivir y estudiar sino también porque esta es una de las mejores universidades donde se pueda tener la oportunidad de estudiar por su nivel y calidad de vida.

¿Creen que esta experiencia será un valor añadido para sus estudios en Albania?

D.D.: ¡Desde luego! Siempre me han fascinado los caballos y gracias a esta estancia tengo más información que nunca. Ahora sé que quiero especializarme en caballos y eso se lo debo a esta experiencia.

F.S.: Esto es algo muy especial. Los estudios de Veterinaria no son muy diferentes en Albania, pero el nivel de las asignaturas que tenemos es muy alto y me ayuda a ser más consciente de aquello en lo que debo centrarme. Mi objetivo es dedicarme a la higiene e inspección de alimentos. Aquí en la UCO tengo la oportunidad de ir a laboratorios muy bien equipados y aprender muchas cosas, de manera que el día de mañana pueda realizar mis propios experimentos o investigación. Me gustaría hacerlos aquí o en otra ciudad española. El hecho de que sé algo de español me ayuda mucho a comprender ciertas cosas.

¿Esperan participar en otra ocasión en una movilidad Erasmus?

D.D.: Sí, y sin pensarlo dos veces. La movilidad no solo me ha ayudado con mis estudios, sino que también me ha hecho ser consciente de lo que es aprender otro idioma y conocer otra cultura.

F.S.: Me gustaría participar de nuevo en Erasmus, especialmente en Córdoba. Seis meses no son nunca suficientes para aprender sobre cultura española y sobre las culturas de otros estudiantes Erasmus.