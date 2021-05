El presidente del Consejo de Estudiantes de la Universidad de Córdoba (Ceuco), Pedro Rivera Romero, está a punto de concluir su mandato con el convencimiento de haber logrado los objetivos que se planteó cuando presentó su candidatura: la renovación del Reglamento del Consejo, promover la participación del alumnado, incentivar la presencia del CEU en redes sociales y negociar con la institución académica cuestiones de calado para los estudiantes como el reglamento de Régimen Académico, horarios de bibliotecas y temas relacionados con el transporte. Las próximas elecciones, previsiblemente, se retrasarán al próximo curso.

Cómo está yendo el curso en términos generales?

Hemos pasado por varias etapas, debido a las sucesivas olas del covid que hemos sufrido, y eso ha dado lugar a semanas con cierta incertidumbre por cómo iban a terminar desarrollándose las clases y los exámenes, especialmente durante el primer cuatrimestre. Pero en este momento estamos en una situación de más tranquilidad, esperando que el final del curso termine sin más cambios.

¿Ha cumplido sus objetivos para este curso?

Los puntos que llevé en mi programa, cuando presenté mi candidatura, los he podido cumplir, al menos lo que estaba en mi mano poder hacer. Aún queda trabajo que tendrán que continuar mis sucesores, que serán elegidos próximamente, pero las bases ya están puestas. Este curso hemos continuada con unas circunstancias de trabajo muy excepcionales, motivadas por la pandemia, aunque puedo estar satisfecho porque los representantes estudiantiles hemos hecho todo lo posible para solucionar o dar traslado de los problemas que han ido apareciendo.

¿Cómo fueron los exámenes del primer cuatrimestre? ¿Alguna cuestión que les gustaría mejorar de cara a los del segundo cuatrimestre?

A diferencia de lo que ha ocurrido en la mayoría de universidades andaluzas, aquí la mayor parte de exámenes se han celebrado presencialmente. Ello conllevó que pudiesen darse casos de reajustes en algunos exámenes y que se produjesen algunas incidencias, sobre todo al inicio, pero que afortunadamente se pudieron ir corrigiendo. Hay que destacar el ejemplar comportamiento que han tenido los estudiantes para que los exámenes pudiesen realizarse sin problemas graves y cumpliéndose las medidas sanitarias; y también de la mayoría de profesores, que han puesto todos los medios de los que disponían para llegar a ese mismo objetivo. Así, con esta experiencia adquirida, esperamos todos que los errores que pudieron cometerse en enero no se produzcan nuevamente y que las próximas convocatorias se desarrollen también correctamente.

Una de las preocupaciones del Ceuco era la cuestión de las prácticas por el hecho de que muchas empresas están en ERTE o no han ofertado prácticas como otros años. ¿Cómo está la situación?

Aún no nos están llegando noticias de que haya una cantidad significativa de estudiantes que no encuentren un lugar para realizar sus prácticas; si bien es cierto que muchos de ellos no suelen comenzarlas hasta los meses de junio, julio... En el caso de que se produjese una situación parecida a la del final del curso pasado, volveríamos a pedir que se tomasen las mismas medidas y que se dé la opción a estos estudiantes de reconocer esos créditos con la superación de otros trabajos cuando sea posible.

¿Cuáles son las cuestiones que preocupan a los consejos de los distintos centros a estas alturas del curso?

La última cuestión que se ha abordado es la propuesta de apertura extraordinaria de bibliotecas para que sea evaluada y, en su caso, aprobada por los órganos competentes, junto a determinadas medidas complementarias a llevar a cabo para que dichas aperturas puedan desarrollarse correctamente. Las principales preocupaciones que nos ocupan a los consejos son las mismas siempre: seguir trabajando para ayudar a nuestros compañeros, dar soluciones a las problemáticas que surjan, ofrecer información y orientar en los casos en que se nos requiera... y actualmente, ayudar a que el curso pueda finalizar con la mayor normalidad posible.