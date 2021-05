Este cuatrimestre estudian en la UCO con una beca Erasmus+ KA107 cuatro estudiantes de Azerbaijan State University of Economics (UNEC). Cursan asignaturas impartidas en inglés en la Facultad de Ciencias del Trabajo y la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales. Niyala Yarmammadli es la única mujer de este primer grupo procedente de Azerbaiyán.

¿Cómo conoció el Programa Erasmus y la UCO?

Desde el primer año de universidad he oído hablar a estudiantes de cursos superiores de Erasmus y sus ventajas, así que me ocupé de seguir la prensa universitaria para conocer más de este programa de movilidad y solicitarlo. Llegó el momento y la UNEC anunció la apertura del programa Erasmus. Ver la Universidad de Córdoba entre las instituciones de destino fue una sensación increíble, ya que era la primera vez que se establecía colaboración con una universidad española. Era una gran oportunidad para estudiar con apoyo financiero en uno de mis países favoritos. Para ser sincera, al principio tenía mucho miedo de que la movilidad pudiera cancelarse debido al virus pero no fue así y me siento muy afortunada y feliz de estar estudiando aquí.

¿Fue difícil el proceso de selección?

Los requisitos principales eran tener buen expediente académico, dominio del inglés, ser un estudiante socialmente activo y escribir una declaración personal explicando por qué sería un buen candidato para este programa. Que yo sepa, más de 50 estudiantes solicitaron esta universidad, de los cuales 20 fuimos convocados para una entrevista. Diría que fue un proceso bastante competitivo.

¿Qué esperabas de tu estancia Erasmus?

Definitivamente, diría que mi experiencia aquí es aún mejor de lo que esperaba. Creo que las experiencias que adquirimos nos ayudarán mucho en nuestra futura vida personal y profesional. Conocer a diferentes personas y estar dentro de una nueva cultura te enseña mucho. Y aquí estamos haciendo algo más que estudiar: conocemos gente nueva, otras culturas, aprendemos sobre la ciudad...

¿Has encontrado dificultades antes y durante esta experiencia?

Los responsables de mi universidad y de la UCO nos ayudaron en todo el proceso, así que no experimentamos ninguna dificultad. Viajar desde Bakú a Ankara para obtener el visado sí fue un reto, pero también interesante. Y aquí, aunque a veces tenemos algunas dificultades con el idioma, podemos entendernos bien.

¿Qué destacarías de la UCO?

Tenemos clases bastante interesantes, con diferentes estrategias de enseñanza y aprendizaje. El profesorado es profesional y muy amable. Si bien al principio sientes algunas dificultades, después de acostumbrarte a las condiciones y empezar a estudiar no te sientes como un recién llegado y te conviertes en un miembro de esta gran familia.