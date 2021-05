Túnez y la Universidad de Sfax pasaron a formar parte en 2019 del proyecto de movilidad Erasmus+ con países asociados de la Universidad de Córdoba, pero las excepcionales circunstancias vividas en el curso anterior impidieron que se iniciaran entonces los intercambios previstos. En el curso 2020/21 la UCO ha recibido al primer grupo (cinco alumnas y un alumno) de Sfax, entre los cuales se encuentra Imene Ouali.

¿Cuál es el objetivo principal de su estancia en la UCO?

El principal objetivo de mi estancia en la UCO y en el grupo de investigación Knowledge Discovery and Intelligent Systems (KDIS) es buscar y aprender nuevas soluciones y técnicas para mi tesis, que se centra en proponer una arquitectura de detección y reconocimiento de textos a partir de imágenes. En definitiva, el propósito final es avanzar en mi investigación y escribir un artículo científico de calidad para que se publique.

¿Tuvo algún problema antes o al comienzo de esta experiencia ?

Nunca me he encontrado con ningún problema, al contrario, la gente de aquí es muy servicial, amable y divertida. Estoy muy feliz de estar aquí. Como estudiante de doctorado de la Universidad de Sfax quisiera tener la oportunidad de volver aquí, a la UCO, pues estoy verdaderamente muy satisfecha. Esta estancia Erasmus es enriquecedora para mí como persona y para mi carrera académica. Me encanta la ciudad y el ambiente del grupo KDIS y mi supervisor, Sebastián Ventura, es muy atento y me ha ayudado mucho.

¿Los estudios de doctorado, o la investigación, son muy diferentes en su universidad?

Los estudios en Sfax y la UCO no son diferentes. De la UCO me gusta mucho la relación entre alumnos y profesores, pues son muy cercanos, divertidos y sociables. Los estudiantes de doctorado pueden realizar aquí investigación de calidad. Los doctorandos de KDIS me han ayudado a encontrar soluciones y me han ofrecido métodos y técnicas para resolver problemas de mi tesis. Ahora son más que amigos para mí, casi hermanos. Cuando estoy en el laboratorio me siento como en mi país.

Entonces, ¿está contenta de haber elegido Córdoba y la UCO como destino Erasmus?

Estaré en Córdoba unos 4 meses y creo que será una de las experiencias más bonitas de mi vida. La ciudad es increíble, hermosa y es un placer verla. La arquitectura de la ciudad es muy rica en historia. Me encantan las flores que hay por todas partes. Todo me llena de alegría y de energía positiva cada día. Y el entorno de trabajo en la UCO y el laboratorio KDIS es realmente ideal. Mi supervisor y compañeros siempre me han animado y ayudado con la investigación de mi tesis. Hay infinidad de actividades para conocerse y mejorar el nivel de estudio y aprender, como presentaciones, proyectos, talleres, etc. La idea es crear una comunidad entre todos los estudiantes, independientemente de si son locales o internacionales. Participar en este programa brinda una experiencia maravillosa y gratificante.

¿Cómo cree que influirá la experiencia Erasmus en su futuro?

Estudiar o hacer una estancia en el extranjero te hace más valioso y aumenta tus posibilidades de tener un trabajo mejor, sobre todo en el campo de las TIC. La experiencia de estudiar en otro país presenta grandes retos, como comunicarse en un nuevo idioma, lo que posteriormente constituirá una gran ventaja sobre otros candidatos para conseguir un trabajo. El español es un idioma muy importante y ofrece buenas oportunidades profesionales. La experiencia Erasmus influirá positivamente en mi futura carrera, ya que incluir esta estancia en mi CV será un plus para acceder a mejores puestos y salarios en una empresa. Las empresas TIC prefieren que sus empleados cuenten con experiencia en el extranjero y contactos internacionales.