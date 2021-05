Douaae Yahia es estudiante Erasmus de Doctorado en la UCO. Licenciada en Estudios Hispánicos (rama de la Educación) y máster en Cultura Hispánica y Comunicación en la Universidad Abdelmalek Essaadi de Tetuán (Marruecos), esta joven investiga sobre la figura del arabista, lexicógrafo, historiador y pedagogo español Fernando Valderrama.

- ¿Por qué te decidiste por los Estudios Hispánicos?

- Porque he adquirido una formación española ya que estudié en un colegio e instituto españoles en Tetuán, por lo que crecí amando la lengua y su cultura y decidí especializarme en este campo para así hacerla llegar luego a los demás a través de la enseñanza.

- ¿Qué te animó a elegir Córdoba para realizar una estancia Erasmus de doctorado?

- Siembre había querido visitar Córdoba. Ahora, al conocerla más a fondo, confieso que me ha fascinado tanto por su simplicidad y tranquilidad como por su encanto como ciudad que ha acogido a distintas civilizaciones conviviendo entre sí. También he notado cierta similitud con algunas calles de la judería de Tetuán y eso me ha hecho sentir como en casa. Ha sido la mejor elección sin duda.

- ¿Ha respondido la UCO a tus expectativas?

- Sí, sin duda alguna. Antes de llegar no tenia muy claro cómo iba a desarrollar mi etapa investigadora en la UCO pero al conocer la Universidad, su administración y la amable acogida y trato que recibí, supe que mi estancia iba a ser de gran provecho y que era afortunada de poder formar parte de los investigadores de esta universidad de gran prestigio y nivel. Mencionar la amabilidad y la disposición de los miembros de la administración y por supuesto a mi cotutor -el profesor Antonio Manuel Rodríguez-, que siempre han estado disponibles para cualquier duda o sugerencia. Y aprovecho esta ocasión para darles mis más sinceros agradecimientos. Además, y pese a las condiciones de préstamos debido a la situación pandémica, he tenido acceso a diversos recursos digitales que reúne el Catálogo de la biblioteca de la Universidad, los cuales me han permitido completar una parte importante de mi tesis. Estoy totalmente segura de que mi elección ha sido la acertada y la mejor tanto a nivel académico e investigador como personal. Me alegro y agradezco una vez más a la Universidad por brindarme esta oportunidad y confiar en mí.

- ¿En qué ámbitos le gustaría desarrollar su carrera profesional?

- Hasta hoy he enfocado mi carrera profesional en la enseñanza del español como lengua extranjera a marroquíes. Mi proyecto es desarrollar y difundir esta lengua que ha cobrado una gran importancia anteriormente pero que, con el tiempo y con la dominación del francés, ha ido perdiendo solvencia en mi país. Mi misión es la de intentar revivir esta lengua que alberga belleza y cultura y sobre todo siendo países vecinos es siempre agradable conocerse y qué mejor forma de hacerlo que a través de la lengua y su cultura. No descarto la idea de trabajar fuera de Marruecos ya que todas las oportunidades que se nos presentan contienen un crecimiento, y como doctoranda y futura doctora (si Dios quiere) mi objetivo es crecer y expandir mis competencias, desarrollar nuevas habilidades y plasmarlas en el mundo laboral.

- ¿Qué imagen crees que tienen los españoles de los marroquíes?

- Creo que los españoles no tienen una imagen estereotipada de los marroquíes ya que en España vive un gran numero de marroquíes sin problema y personalmente nunca he tenido esta objeción con los españoles. De hecho, tengo amigos españoles y me llevo muy bien con ellos.

- Si tuvieras que resumir tu experiencia en Córdoba en tres palabras, ¿cuáles serían?

- Una experiencia inolvidable.