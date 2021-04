La Universidad del Golfo Pérsico (PGU), ubicada en Bushehr (Irán), se incorporó al proyecto 2019 de la UCO de movilidad Erasmus con países asociados. Después de año y medio de andadura, algunas instituciones asociadas han conseguido asignar los fondos previstos para movilidad de sus estudiantes y personal, en tanto que otras vieron dificultada esta tarea por la pandemia. Así, Amirhossein Yeganeh, estudiante de Económicas, es hasta ahora el único participante Erasmus de PGU que ha visitado la Universidad de Córdoba.

- Amir, ¿qué esperaba de su participación en el programa Erasmus?

- En nuestra universidad los estudiantes de máster y doctorado conocen bastante bien el programa Erasmus, más que los de grado, como yo. España me llamaba la atención por su historia, monumentos, clima, y deporte (sobre todo el fútbol), y quería visitar ciudades como Barcelona, lo que finalmente no ha podido ser a causa de las restricciones. También deseaba aprender español, conocer a estudiantes de todo el mundo a quienes poder presentar también mi país, probar la gastronomía española y visitar estadios de fútbol. Muchos de estos planes se han visto truncados por la pandemia, aunque desde luego he podido cumplir con el objetivo principal: estudiar en esta universidad.

- ¿Cuáles son las ventajas e inconvenientes de estudiar en el extranjero?

- Vivir solo en el extranjero, distanciado de tu familia, durante varios meses, cuenta claramente con algunas ventajas e inconvenientes. Entre las principales ventajas están ampliar conocimientos, estudiar en un nuevo entorno de aprendizaje, encontrar nuevos amigos de diferentes países y familiarizarse con otras culturas e idiomas. Además, ha aumentado mi confianza en mí mismo y, como tenía que cocinar a diario, ¡me he convertido en un cocinero bastante bueno! A pesar de todo, debo decir que extrañaba a mi familia y amigos, y que me he preocupado por la salud de mi familia, especialmente cuando llegaban las peores noticias de contagios por coronavirus.

- ¿Tuvo algún problema durante su estancia en Córdoba?

- No he tenido ningún problema durante mi estancia, ni con el personal de la universidad, ni con los compañeros de piso o de clase. Sin embargo, como me preocupaba mucho la idea de perder contacto con mi familia, situaciones como que se rompiera el cargador del móvil podían llegar a parecer desesperadas. Afortunadamente, siempre he encontrado ayuda entre la gente de Córdoba, incluso entre la policía que recorre las calles.

- ¿Volvería a participar en el programa Erasmus, quizás durante otro ciclo de estudios, como máster o doctorado?

- Desde luego que sí. Y, sinceramente, ese es mi sueño. Me ha gustado mucho la experiencia de estudiar en una ciudad pequeña e histórica como Córdoba. La UCO tiene calidad y buenos profesores. La gente es muy amable y acogedora y el coste de vida es aceptable. Y lo que no es menos importante, el clima en el sur de España es muy similar al de mi ciudad natal, Lar, en Irán.