La pandemia de covid-19 ha afectado negativamente, y de manera generalizada en las universidades europeas, a las actividades de movilidad Erasmus previstas para el curso 2020-2021. Pocos fueron los estudiantes extranjeros que se decidieron a hacer las maletas y venir a Córdoba para cursar el primer cuatrimestre en la UCO. Entre ellos estuvo Roeldi Hysi, estudiante de Máster en Derecho de Empresa de la Universidad Europea de Tirana (UET), Albania.

Roeldi, ¿Resultó difícil tomar la decisión de realizar una estancia Erasmus?

La verdad es que no fue nada difícil decidirme a venir a Córdoba. A pesar de que la situación era complicada antes del inicio del cuatrimestre porque los casos estaban subiendo, pensé que era la ocasión ideal para cambiar la dura y aburrida rutina que nos impuso el confinamiento el año pasado. Todo ha cambiado por la pandemia, incluso la experiencia de vivir una movilidad Erasmus. Y aunque los contactos han sido limitados, he podido aprovechar el periodo que he estado aquí, e incluso conocer algunas ciudades como Sevilla, Málaga o Madrid.

¿Podemos decir entonces que el balance es positivo?

¡Desde luego! Y si tuviera la oportunidad de volver a Córdoba y a la UCO de nuevo, lo haría sin duda. He vivido aquí 5 meses y han sido maravillosos. Las estancias Erasmus permiten conocer a gente, crear redes, visitar nuevos lugares y, lo que es más importante, pasar tiempo con uno mismo entregado al estudio.

¿Has tenido realmente la posibilidad de experimentar la vida universitaria en la UCO?

Pude hacer amigos en la Universidad, especialmente entre los estudiantes Erasmus. Como los dos primeros meses de clase fueron presenciales, pude conocer tanto a compañeros como al profesorado. Puedo decir que he disfrutado de las asignaturas que elegí. Y los profesores no solamente tienen un alto grado de preparación sino que son muy considerados y amables con los estudiantes y sus circunstancias particulares. También utilicé mucho la biblioteca universitaria, especialmente la de la facultad de Derecho, por cercanía a mi vivienda. Ha sido la primera vez en mi vida en la que he estado suficientemente motivado como para no perder un solo día a lo largo de cinco meses.

El Programa Erasmus permite disfrutar de un máximo de 12 meses de estudios o prácticas en una institución extranjera. ¿Utilizarías los meses restantes en una nueva movilidad?

Contar con una experiencia de movilidad Erasmus es altamente positivo, pero mucho más sería poder contar con dos. Existe una gran probabilidad de que participe de nuevo en el programa. Y elegiría volver a España para poder mejorar mis escasos conocimientos de español. España es tan bonita y diversa que un cuatrimestre no es suficiente para conocerla.

¿Recomendarías la UCO a otros estudiantes o a personal de la Universidad Europea de Tirana?

Por supuesto; me aseguraré de que otros estudiantes de la UET y mis profesores conozcan Córdoba y su Universidad.