El Claustro de la Universidad de Córdoba, reunido en sesión extraordinaria, ha elegido a los miembros de representación claustral en el Consejo de Gobierno.

En la sesión han sido elegidos por votación 8 representantes del sector A1 (Profesores Doctores de Cuerpos Docentes Universitarios); 2 del sector A2 (Profesores Contratados Doctores y Profesores Colaboradores con Doctorado); 1 representante del sector B1 (Profesores no Doctores de Cuerpos Docentes Universitarios, Profesores Colaboradores no Doctores y contratados del Programa Ramón y Cajal) y 2 del sector C (Personal de Administración y Servicios). En los sectores B2 (Profesores Asociados, Ayudantes, Ayudantes Doctores, Eméritos, Contratados en formación y Becarios con dos años de adscripción continuada y contratados art. 186 c. Estatutos) D1 (Estudiantes de Grado) y D2 (Estudiantes de Máster y Doctorado) no ha sido necesaria la votación al haberse presentado un número de candidatos igual o inferior a los puestos a cubrir.

El orden del día de la sesión incluía las elecciones para la renovación de la Comisión de Estatutos; sin embargo, dicha votación no fue precisa al concurrir el número de candidatos igual a los puestos a cubrir.