El grupo de investigación adscrito al ceiA3 de la Universidad de Córdoba Hidrología e hidráulica agrícola | AGR-127, en colaboración con el Ifapa (Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera) de Alameda del Obispo, ha comprobado que la capacidad de generar y transmitir corrientes eléctricas (conductividad) del suelo en un olivar de secano mide su humedad. Este método, aplicado a cultivos de regadío, mejorará el rendimiento del agua utilizada en la parcela, al evitar distribuirla por lugares que la necesitan menos, como hasta ahora.

El procedimiento es más eficiente porque el sensor para medir la humedad no se introduce en el suelo y aporta resultados más precisos. “Resulta más fácil medir la conductividad que la cantidad de agua, pues al tratarse de una molécula con polaridad eléctrica, el aplicar corriente ofrece información más ajustada”, señala el investigador del Grupo de Hidrología e Hidráulica Agrícola ceiA3 de la UCO, Gonzalo Martínez, autor del estudio Concurrent variability of soil moisture and apparent electrical conductivity in the proximity of olive trees, publicado en Agricultural Water Management.

Las diferentes pruebas realizadas en una de las parcelas del Ifapa cordobés han logrado un modelo de equivalencias entre el nivel de conductividad y la humedad presente.