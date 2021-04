Profesor de Zoología, investigador, vicedecano de Movilidad, Internacionalización y Comunicación Científica de la Facultad de Ciencias de la UCO, director de cine... si es usted buen cocinero es el yerno perfecto... (si me permite la broma)

Jajajaja, pues le prometo que me encanta la cocina.

Dentro de poco estrena su nueva película, ‘Caballos’. De las mariposas ha pasado a los caballos, un cambio bastante drástico ¿no?

Efectivamente, parece un gran cambio, pero en realidad no lo hay, son los dos documentales que siempre soñé hacer. Me hice biólogo observando maravillado las mariposas de mi abuelo y he alcanzado la plenitud cruzando Andalucía con mi caballo Sapih. El caballo es un animal único, ha influido en nuestra historia y en lo que somos más que ningún otro animal. Pavo Horse Food una empresa de alimento para caballos, me ha ayudado a poder realizar este documental y a mostrar cómo la relación entre humanos y caballos sigue inspirándonos a través de las diferentes culturas.

Para la realización de este documental ha viajado por medio mundo...

Ha sido un gran reto personal y profesional. He podido vivir la pasión que el caballo despierta en personas de todo el mundo y ver cómo el amor a este animal nos une y nos acerca. Las diferentes historias que se muestran en el documental no estaban preparadas, cada viaje ha supuesto una verdadera aventura. El estreno estaba previsto en cines el 30 de marzo de 2020, ¡quién iba a pensar lo que vivimos en aquellos días! Ahora, por fin voy a poder compartir este trabajo con el público, va a ser on line el día 22 a las 20.00 por streaming y me hace muy feliz que la recaudación íntegra de la entrada se destine a la Asociación Paraecuestre Española. Aquí está el link por si queréis asistir al estreno: https://bit.ly/37mWKZ8

¿Cómo traslada esto a las aulas, más en estos momentos, en los que se impone el distanciamiento?

No se pueden transmitir de una forma efectiva conocimientos si no hay emoción, cuando hago un documental y cuando doy clase estoy utilizando el mismo lenguaje. Sin duda este trabajo me está ayudando a transmitir a mis alumnos mucho más que conocimientos, mi objetivo es que se apasionen por la naturaleza y que disfruten mientras se hacen los profesionales que van a mejorar este mundo.

Ya que menciona la pandemia... ¿a los animales les ha venido bien nuestro confinamiento?

En mi asignatura de Zoología Aplicada hicimos un trabajo durante el confinamiento y nuestros resultados sugieren que sí. Pero no porque en esos días muchas especies camparon a sus anchas por nuestras calles desiertas, sino porque la percepción de la sociedad hacia ellos había cambiado. Mucha gente ha caído en la cuenta de la importancia del equilibrio natural, de la biodiversidad y de lo frágiles que somos. La gran lección de esta pandemia es que tenemos que hacer las paces con nuestro planeta, espero y confío que no la olvidemos.

Como vicedecano, ¿Cuáles son sus principales preocupaciones en este momento?

La movilidad es precisamente la primera víctima de esta pandemia. Me preocupa mucho la cantidad de ocasiones perdidas de enriquecimiento personal y profesional que suponen los programas de movilidad. La divulgación científica creo que también ha sufrido, no sólo por la agravada la falta de medios que ya sufría, también por el enorme ruido mediático que ha generado esta situación de crisis colectiva. Nos llegan noticias científicas en titulares cortos y sensacionalistas, en las redes sociales se viralizan noticias falsas que generan desinformación y la cultura científica, tan necesaria, se convierte en una víctima más de la pandemia.

La comunicación científica está adquiriendo cada vez más importancia. ¿Cree que la sociedad en general es consciente de la importancia de la ciencia y especialmente de la investigación científica?

La ciencia es la única que nos puede sacar de esta terrible enfermedad, sin ciencia no hay futuro. La pregunta es ¿Son conscientes los que pueden tomar las decisiones de la importancia real que tiene la ciencia?.