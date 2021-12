-Se aproxima el invierno, un momento ideal para hacer planes. ¿Qué atractivos ofrece tu pueblo de cara a esta temporada?

-Mi pueblo es un destino que ofrece al visitante un sinfín de posibilidades durante todo el año. Tenemos la suerte de vivir en un lugar privilegiado. Tenemos de todo, naturaleza en la puerta de casa, un pasado que sigue vivo y que se ve reflejado en nuestra arquitectura, en nuestros edificios, en nuestras calles. Una calidad de vida envidiable, una oferta gastronómica fantástica, más de 100 plazas de alojamiento en establecimientos que se encuentran en plena naturaleza. Nuestro paisaje quebrado de Sierra Morena, al que se aferra nuestro olivar de montaña, que es la base de nuestra economía y del que extraemos con mucho esfuerzo uno de los mejores aceites de oliva virgen extra del mundo. Un universo de luces cada noche, pues Adamuz forma parte de la mayor Reserva Starlight del planeta, la de Sierra Morena. Nuestras rutas y senderos, que estamos rehabilitando y muy pronto estarán al 100% para el disfrute de todos -vecinos y foráneos- nuestra magnífica Cueva del Cañaveralejo que muy pronto volverá a recibir visitas; nuestro centro del Olivar de Sierra, el mejor de la provincia; nuestra zona de escalada en el Peñón del Jituero, una de las tres mejores de Córdoba para la práctica de este deporte en roca; el embarcadero de Algallarín, para disfrutar del gran río Guadalquivir; la puesta en valor de nuestra cultura celebrando la Botijuela, que conmemora el fin de la temporada de recogida de aceituna, y el Camino Real de la Plata, eventos ambos que recuperaremos en 2022. También mencionar a nuestros empresarios y empresarias que ofertan multitud de alternativas para disfrutar de nuestro entorno, dirigidas a grandes y pequeños, desde el avistamiento y fotografía de especies emblemáticas como el Lince Ibérico y el Águila Imperial o disfrutar de la berrea como antesala del otoño.

"Mejoraremos la competitividad de nuestro pueblo como destiino rural y de naturaleza"

"Aquí no se encontrarán lugares masificados ni sobreexplotados"

-¿Qué retos te planeas al frente del área de Turismo, Medio ambiente y Gestión de Montes Comunales?

-Más que retos que afrontar, lo que se me plantea al frente del área de Turismo, Medio ambiente y Montes Comunales de Adamuz es un extenso abanico de oportunidades de desarrollar infinidad de proyectos, de mejorar mi pueblo, de recuperar tantos y tantos espacios olvidados y carentes de gestión, de poder desarrollar e impulsar iniciativas que generen nuevas oportunidades de emprendimiento, de dar a conocer todo el potencial que tiene Adamuz, de sembrar ilusión, que tanta falta hace. Estos seis años de parálisis han hecho mucho daño, no sólo en el patrimonio tangible, sino también en las personas, en el capital humano, que es el más valioso. Queremos crear consciencias en los más jóvenes, enseñarles a valorar el lugar en el que tienen la suerte de vivir, porque se valora lo que se conoce y en Adamuz lamentablemente esto lleva años sin suceder. Mis objetivos a corto plazo son gestionar de manera eficientemente la Oficina de Turismo y devolverle su sino como centro neurálgico de la actividad turística en Adamuz, mejorar la competitividad de mi pueblo como destino rural y de naturaleza, con especial interés en el oleoturismo, en nuestro olivar de montaña, todo ello mediante una promoción dirigida y eficaz que aproveche el espacio ‘online’, incrementar la demanda y las pernoctaciones a través de la valorización y recuperación del patrimonio y avanzar hacia un modelo de Desarrollo Turístico Sostenible, en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, pues el futuro del turismo es ser sostenible para que se consolide.

-¿Qué opina de la riqueza gastronómica de bares y restaurantes?

-Lo que define la riqueza culinaria del sector de la hostelería en mi pueblo, es la calidad y la tradición. En Ada[1]muz el visitante puede disfrutar de aromas y sabores de la cocina tradicional con un toque de innovación, tanto en la elaboración como en la presentación de los platos, primando la materia prima autóctona, como nuestro lechón frito, la carne de caza, como la de ciervo, jabalí o conejo, nuestro aove con Denominación de Origen Protegida Montoro-Adamuz, los productos Km0 de nuestras huertas, nuestras recetas con setas, guisos, como el riquísimo salmorejo adamuceño, que se sirve caliente y se puede degustar con espárragos o vinagreras y también nuestros dulces de siempre, como los perigallos y los pestiños. En Adamuz gastronomía y naturaleza son un binomio para disfrutar y es nuestra seña de identidad. -¿Qué lugar recomiendas? -Son muchos, como la bermeja iglesia de San Andrés, construida en piedra molinaza, el Centro de Interpretación de nuestro pueblo, sede de la actual oficina de turismo y de la biblioteca, donde se puede «caminar» sobre las diferentes salas de exposición, la torre del reloj del año 1566 o nuestras casas solariegas, como símbolo de la hospitalidad que desde antaño ofrece nuestro pueblo a los viajantes que transitaban por el Camino Real de la Plata, no obstante, quisiera poner un punto especial de atención sobre el Centro de Interpretación del Olivar de Sierra de Adamuz, que está muy bien valorado a nivel provincial, aún a pesar de la poca visibilidad y promoción que ha tenido estos años.

-¿Y en el entorno natural?

-Adamuz cuenta con un ingente Patrimonio Natural en el que disfrutar de pura Naturaleza. Si eres un apasionado de los deportes al aire libre y/o te apetece desconectar, Adamuz es tu destino. En nuestros Montes Comunales, donde también puedes alojarte, tienes muchas opciones de ocio, puedes disfrutar del cielo estrellado de Sierra Morena, recorrer sus senderos habilitados, recoger setas, avistar grandes mamíferos como ciervos o jabalís al anochecer o al amanecer si eres madrugador, o quizás toparte con las esquivas ardillas, que te observan más cerca de lo que imaginas. También en las cercanías de nuestro casco urbano tenemos una gran red de senderos, formada por más de 20 km de sendas, entre vías pecuarias y caminos municipales, aptas para ser recorridas a pie, en Btt o a caballo, que dan acceso a lugares etnográficos tan emblemáticos como el antiguo molino harinero de El Gollizno o la Fuente de Valdeja y que estamos recuperando y volviendo a poner en valor, estas serían La Ruta del Agua, El Sendero de El Carpio o la Ruta de Paisajes con Historia del Mohino-Algallarín, que tiene prevista su rehabilitación para la primavera de 2022.

-¿Por qué hay que visitaros?

-La única respuesta que puedo darte a esa pregunta es ¿cómo no visitarlo?, ¿cómo pasar de largo sin detenerse en Adamuz? Te podría dar muchísimos argumentos de por qué hay que visitar mi pueblo, pero en vez de eso te voy a decir cómo debes visitarlo. Hay que visitarlo sin prisas y de manera consciente, porque Adamuz es un destino para conocer despacito, poco a poco, con un día no tendrás suficiente, ni tan siquiera con dos, aquí no encontrarás masificaciones, ni lugares sobreexplotados, no vamos a morir de éxito ni lo pretendemos, queremos ser un destino para turistas responsables, que sepan valorar nuestra riqueza, estamos muy orgullosos de nuestro patrimonio y lo vamos a potenciar, para que te quedes con las ganas de más y quieras visitarnos una y otra vez, porque siempre te sorprenderemos y estaremos esperándote con los brazos abiertos.