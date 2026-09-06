Toros en Cabra: Los hermanos Jiménez y Andy Cartagena firman una tarde de triunfo

Ficha del festejo Ganado: Dos toros del Canario para rejones, bien presentados, mas parado el primero y más colaborador el cuarto. Y 4 toros de Carlos Núñez, justos de presencia y de buena condición, excepto el rajadito sexto. El quinto de la tarde, Ratoncito, fue premiado con la vuelta al ruedo. Andy Cartagena: 2 orejas y 2 orejas. Javier Jiménez: oreja y oreja. Borja Jiménez: 2 orejas y oreja. Plaza: Media entrada.

Entretenido resultó el festejo programado en Cabra con motivo de las Fiestas de Septiembre en honor de la Virgen de la Sierra. Los tres actuantes salieron a hombros y el público asistente lo pasó en grande.

Abría cartel el caballero rejoneador Andy Cartagena, que cuajó a los dos toros de la ganadería del Canario que tuvo enfrente. El primero, más paradito, exigió un mayor esfuerzo. A lomos de Cata llegaron los mejores momentos y, con las espectaculares corbetas, puso la plaza en pie. Acertó con las banderillas y mató de un certero rejonazo. Cortó dos orejas con fuerza.

En el cuarto, con un toro más colaborador, Andy Cartagena mostró una vez más su concepto espectacular y el dominio absoluto de las monturas. En banderillas, con Cartago y Copo de Nieve, volvió a poner los tendidos en pie y, como fue certero con el rejón de muerte, las dos orejas fueron rotundas.

Andy Cartagena rejoneando al primero de los toros del Canario. / FIDEL

Borja Jiménez demostró este domingo en Cabra por qué está en el vagón de cabeza del escalafón. Exquisito por momentos al natural, gustó y mucho el de Espartinas. A su primero lo cuajó al natural, un toro excelente de Núñez con un gran pitón izquierdo. Muy buen trazo tuvieron los naturales, llevándolo en redondo hasta muy atrás. Cortó dos justas orejas.

Con el sexto, el toro menos propicio, también dibujó buenos lances Borja y con la muleta se gustó. El toro exigía llevarlo muy tapado, pues siempre estuvo queriéndose ir. Acertado anduvo Borja tapándole la salida y llevándolo largo por ambos pitones. Cortó una oreja.

Borja Jiménez en un natural ayudado por bajo. / FIDEL

Javier Jiménez reaparecía en público después de varios años sin vestirse de luces y la realidad es que estuvo tan bien que no se le notó esta prolongada ausencia. A sus dos toros los llevó con mucho temple y buen gusto, dejando algunos naturales sensacionales en su primero.

Con su segundo, un gran toro que incluso fue premiado con la vuelta al ruedo, se le vio un concepto muy bueno. Por los dos pitones se gustó y dejó series de gran trazo.

Javier Jiménez a la verónica en su regreso a los ruedos este domingo en Cabra. / FIDEL

En sus dos toros, su única laguna fue el manejo de los aceros. A pesar de eso, contó con la benevolencia del respetable y cortó una oreja en cada toro, lo que le valió para salir también a hombros.