Toros en Priego de Córdoba: lleno histórico y la terna a hombros

Ficha del festejo Ganado: seis toros de la ganadería Las Monjas, dos de ellos lidiados para rejones, el quinto lidiado como sobrero, desigualmente presentados y de pésimo juego, excepto primero y cuarto. Diego Ventura, rejonazo (dos orejas); y pinchazo y rejón (oreja). David Fandila, 'Fandi', estoconazo (una oreja); y media estocada y dos descabellos (oreja). David de Miranda, estocada casi entera tendida (oreja); y pinchazo y estocada (oreja). Plaza: Coso de Las Canteras: Lleno de 'No hay billetes' en tarde de mucha calor.

Treinta y un años llevaban las taquillas del más que centenario Coso de Las Canteras de Priego sin ver colgado, de manera oficial, el cartel de No hay billetes que este viernes volvía a lucir desde casi una hora antes del inicio del festejo de la Feria Real de la localidad.

Ambientazo en los tendidos y un público presto y dispuesto a disfrutar de un cartel con atractivo y una ganadería de aquellas que, en el argot, se definen como del gusto de los matadores. Y aquí estuvo precisamente el pecado, ya que las reses de Las Monjas, algunas como el ejemplar lidiado en tercer lugar, de presentación impropia para una plaza como la de Priego, pese a ser de tercera categoría, y a excepción de los dos toros para rejones, de una lidia que podríamos catalogar de imposible.

Se colgó el 'No hay billetes' en el Coso de Las Canteras. / R. COBO

Así que pese a los siete apéndices que se cortaron, la tarde fue un auténtico quiero y no puedo para Fandi y David de Miranda, aprovechando Ventura los dos únicos ejemplares que se salvaron de la quema.

En el que abría plaza, montando a Guadalquivir, ya dejó Ventura ver en los rejones de castigo constancia de lo que sería su actuación, elevando el diapasón con Castizo y Quirico en banderillas a una mano, cerrando con Brillante en unas espectaculares cortas al violín. El fulminante rejonazo puso en sus manos dos orejas, a las que hay que sumar la obtenida en el segundo de su lote, cuarto de la tarde, en el que volvió a descartar en las banderillas a una mano, en este caso montando a Oro Negro, siendo muy meritorio el par sin cabezada ni riendas que colocó montando a Bronce, y que puso a los tendidos literalmente patas arriba.

Diego Ventura en el rejoneo con el primero de la tarde. / R. COBO

Queda dicho que en el sorteo matinal Ventura fue el afortunado, ya que sus compañeros de cartel, tuvieron que «bailar» con la más fea, como comprobó Fandi cuando, tras lancear con el capote, veía como se lastimaba uno de los ejemplares de mayor empaque del encierro, corriendo el turno y saltando al ruedo un torete de complicada embestida, lo que le hizo errar hasta en dos ocasiones en el tercio de banderillas, algo inaudito en el granadino, que se sobrepuso y dio sobradas muestras de oficio y entrega con la muleta, con arrimones y desplantes muy del gusto del respetable que llegó a pedir la segunda oreja para el diestro. En su segundo, más de lo mismo, volviendo a demostrar su innata capacidad de conectar con los tendidos.

Noticias relacionadas

El Fandi en un pase de pecho en Las Canteras. / R. COBO

Por su parte, David de Miranda tiró de oficio ante sus dos ejemplares, mostrando en Priego una regularidad que lo ha catapultado a los puestos altos del escalafón.