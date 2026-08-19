Emilio de Justo emerge de entre una mansada de Victoriano del Río en Málaga,

Ficha del festejo Seis toros de Victoriano del Río, el tercero como sobrero, correctos de presentación, muy mansos y desrazados. Alejandro Talavante, de malva y oro: dos pinchazos y estocada desprendida (silencio); pinchazo y estocada (silencio) Emilio de Justo, de azul noche y oro: casi entera (palmas); estocada (dos orejas) Roca Rey, de berenjena y oro: pinchazo y estocada (ovación); media (silencio) En cuadrillas, saludó tras parear al tercero Viruta. La plaza rozó el lleno en tarde de bochorno.

El extremeño Emilio de Justo ha salido este miércoles en Málaga por la puerta grande después de cortar las dos orejas del quinto toro, el único salvable de una mansa y desrazada corrida de Victoriano del Río con la que poco pudieron hacer Alejandro Talavante y Roca Rey, que se marcharon de vacío.

Fue una gran faena la de De Justo a ese quinto toro, basada en la convicción y el querer a toda costa. Con el capote no se lo puso fácil el de Victoriano, quedándose muy corto, pero aun así lo quiso brindar al público y directamente se puso a torear con la mano derecha, sin probaturas.

El animal, muy agarrado al piso de primeras, le costaba arrancarse, pero el cacereño lo fue convenciendo a base de cuidarlo al principio y exigirle después, especialmente al natural, donde consiguió pases de mano baja y mucha hondura para acabar rematando con una tanda final sobre la diestra sin la ayuda.

Faena explosiva que tuvo la única pega, quizá, la de dejarse enganchar la muleta en varias ocasiones. Pero la espada funcionó a la primera y cayeron las dos orejas.

Con su segundo hubo estimables verónicas y un bonito remate a una mano antes de llevar al astado al caballo por chicuelinas al paso muy ajustadas. Antes del tercio de banderillas el animal ya amagó con rajarse y, tras las primeras y muy exigentes tandas con la derecha, acabó refugiándose definitivamente en tablas, de donde ya fue imposible sacarlo.

El tercero, primero de Roca Rey, fue un sobrero de la misma ganadería que hizo lo mismo que sus hermanos: salir muy suelto y rajarse a las primeras de cambio.

Algo debió verle el peruano que lo brindó al público y comenzó con ayudados por alto en el tercio. Se puso por el pitón derecho y en la segunda tanda empezó a exigirle más por abajo. Pero cuando cogió la izquierda, el animal pegó una 'espantá' buscando tablas. Allí lo intentó de nuevo sobre ambos pitones, pero el de Victoriano no quería pelea.

El sexto tampoco le permitió a Roca poder dejar sus credenciales en Málaga. Lo intentó sobre ambos pitones, pero el animal entraba andando a la muleta y sin humillar. Soso como él solo. Aquello no terminaba de llegar al tendido hasta que acortó distancias y se metió, literalmente, entre los pitones. Estuvo muy firme pero el animal no permitía mayor lucimiento.

Talavante lidió en primer lugar un animal sin raza y que salió como si estuviera picado. No le dio muchas opciones al extremeño, que se puso por ambos pitones pero ni había toro ni tampoco a él se le veía con disposición. Lo mejor aquí fue un quite de Emilio de Justo con tres chicuelinas y una larga con mucho gusto.

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El cuarto fue otro animal muy manso y desrazado con el que Talavante no se terminó de confiar en ningún momento, de hecho lo llevó al caballo Javier Ambel. Cuando cogió la muleta, lo pasó por alto varias veces y el de Victoriano salió huyendo al otro lado de la plaza, rehuyendo la pelea, y casi que le hizo un favor al extremeño.