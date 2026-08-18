Puerta grande para Marco Pérez en su debut en Málaga y dos orejas para El Fandi

Ficha del festejo Seis toros de El Parralejo, de justa presentación, buenos y nobles en general. El Fandi, de nazareno y oro: pinchazo y estocada (oreja); casi entera desprendida (oreja) Borja Jiménez, de grana y oro: pinchazo, estocada que hace guardia y diez descabellos (palmas tras aviso); pinchazo hondo y descabello (vuelta al ruedo) Marco Pérez, de blanco y oro: estocada (dos orejas); pinchazo y estocada (silencio) La plaza rozó el lleno en los tendidos en tarde de bochorno.

Marco Pérez ha salido este martes por la puerta grande en la tarde de su debut en la Malagueta después de cortar dos orejas a su primer toro, mientras que El Fandi también ha paseado dos, una y una, y Borja Jiménez se ha tenido que marchar a pie por el fallo con los aceros. Destacar un gran encierro de El Parralejo, muy bravo en líneas generales.

Su debut en La Malagueta lo hizo a lo grande Marco Pérez cortando las dos orejas a su primer toro, al que recibió con una larga cambiada en el tercio para después llevarlo al caballo con chicuelinas al paso.

Brindó a El Fandi y comenzó la faena en el centro del ruedo con varios pases cambiados por la espalda y rematando por bajo. La faena fue de más a menos, aún así, Pérez estuvo muy firme sobre ambas manos, y fue acortando distancias conforme el animal se quedaba más parado, dejándose llegar los pitones a la taleguilla. Una estocada enloqueció al público y el presidente concedió las dos orejas.

El sexto no se lo puso fácil a Pérez, no le dejó lucirse con el capote y con la muleta fue un animal bronco que soltaba mucho la cara al final del muletazo y que embestía con los pechos. El joven salmantino estuvo muy firme y dispuesto y consiguió imponerse al astado, con el que no cabía ninguna duda. Muy solvente, se metió al público en el bolsillo.

Volvía El Fandi ocho años después a Málaga y, desde la larga cambiada en el tercio, mostró que venía a por todas. Muy variado con el capote y espectacular en banderillas, destacando el segundo par, brindó al público y se echó de hinojos para comenzar sobre la mano derecha la faena a su primero. Por el izquierdo el animal se quedaba más corto y soltaba la cara. Los molinetes de rodillas en tierra calentaron al personal.

Se fue a portagayola El Fandi para recibir al cuarto y lo paró con maestría. Estuvo muy variado con el capote con chicuelinas, lopecinas y una revolera. En banderillas volvió a formar un escándalo y puso el par 2x1, primero al violín y después clavando en la cara. Volvió a echarse de rodillas y citó de muy lejos al buen toro de El Parralejo que no paró de embestir durante toda la faena. Los mejores pasajes llegaron con la mano izquierda y una tanda final sobre la derecha.

Borja Jiménez nos dejó a todos con la miel en los labios al no culminar con la espada la buena faena al segundo. Comenzó por bajo, doblándose con el animal y sacándolo al tercio para torear sobre la mano derecha rotundo y firme. Pero lo mejor vino con la izquierda, bajando mucho la mano, arrastrando la muleta y llevándolo atrás de la cadera. Excepcional. Llegó la hora de la suerte suprema y todo se diluyó.

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Con el quinto pasó prácticamente lo mismo, volvimos a quedarnos fríos después de una buena faena del sevillano que comenzó con pases cambiados por la espalda en el centro del ruedo y, mientras sonaba Suspiros de España, toreó muy profundo con la mano izquierda, bajando la mano y arrastrando la muleta. Cuando volvió a la derecha, le enjaretó una tanda muy rotunda que terminó de ganarse al público.