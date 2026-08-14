Francisco Morales y Emiliano Osornio cortan una oreja en la primera de abono de Málaga

Ficha del festejo Ganado: se lidiaron dos novillos de Fermín Bohórquez (1º y 7º bis) y cinco novillos de Fuente Ymbro muy bien presentados, de buen juego en general, algo más desrazados 2º, 6º y 7º. Francisco Martín, chaquetilla gris: pinchazo, rejón contrario y caído y cinco descabellos (palmas tras aviso) Francisco Morales, de grana y oro: estocada caída (oreja); dos pinchazos y estocada caída (ovación tras aviso) Emiliano Osornio, de rioja y azabache: estocada (oreja); estocada caída (palmas) Ignacio Garibay, de azul purísima y oro: pinchazo, pinchazo hondo y descabello (ovación); pinchazo, estocada y descabello (silencio tras aviso) Plaza: registró media plaza en tarde de mucho bochorno.

Francisco Morales y Emiliano Osornio cortaron este viernes una oreja cada uno en la novillada que abría abono en La Malagueta, mientras que Ignacio Garibay y Francisco Martín se marcharon a pie por el mal uso de los aceros ante novillos de Fermín Bohórquez y Fuente Ymbro.

Emiliano Osornio nos deleitó a todos en los dos quites que hizo a los novillos de su compañero, destacando el del quinto de la tarde, con dos verónicas meciendo el capote y una media de mucho gusto. En su primer oponente también pudo dejar alguna verónica suelta del mismo estilo.

Después de brindar al público, tenía una papeleta importante, ya que el de Fuente Ymbro, desde un primer momento, no quiso salir fuera de la primera raya del tercio, por lo que tuvo que plantear todo la faena pegado a tablas. Allí estuvo muy firme, haciéndole las cosas muy bien y, dejándole la muleta en la cara, consiguió pasajes de altos vuelos que remató con una buena estocada.

El sexto novillo no le permitió lucimiento con el capote y con la muleta poco más, un animal muy soso, que iba y venía pero sin mayor transcendencia a pesar de la firmeza del mejicano. No pudo refrendar las buenas sensaciones que había dejado durante toda la tarde.

Francisco Morales volvía a La Malagueta y cortó la primera oreja de la tarde después de una faena de mucha disposición, en la que consiguió los mejores pasajes por el pitón izquierdo. Por el pitón derecho al animal le costaba más y se quedaba corto en cada muletazo, soltando la cara. Igualmente, Morales estuvo acertado con el importante compromiso.

Francisco Morales corta una oreja al primero de su lote en Málaga. / Tauroemoción

Pudo lucirse a la verónica con el quinto de la tarde el malagueño que, posteriormente, brindó a Curro Vázquez y que, ya con la muleta, se puso de primeras con la mano derecha llevando larga la embestida. Un costalazo a destiempo por parte del astado hizo que tuviera que recomponer la faena con mucha disposición y metiéndose entre los pitones.

Ignacio Garibay volvía a La Malagueta como premio a ser el triunfador del pasado año en el Certamen Internacional de Escuelas Taurinas y recibió a su primer novillo con un farol de rodillas en el tercio muy ajustado, donde el novillo le pasó muy cerca.

Después de brindar al público el animal se venía muy largo por el izquierdo y el mejicano aprovechó las embestidas, llegando a los tendidos cuando arrastraba la muleta y lo llevaba atrás. Por el derecho el animal era más áspero y le tocó mucho la muleta, además el de Fuente Ymbro buscó rápido las tablas.

En el séptimo de la ya noche, salió un sobrero de Fuente Ymbro que no le permitió a Garibay lucirse con el capote. Invitó a poner banderillas a Emiliano Osornio y al banderillero Héctor García. Con la muleta comenzó con varios pases cambiados por la espalda para seguir con una faena de detalles pero que no terminó de calar en el público.

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Abría la tarde Francisco Martín que debutaba en La Malagueta y lo hacía yéndose a la puerta de chiqueros para recibir a su único oponente de la tarde, al que paró con la garrocha a lomos de Pajarita. Puso dos rejones de castigo y con Piropo banderillas con mejor doma que acierto, siempre queriendo hacer bien las cosas. Con Neptuno cerró la faena poniendo tres banderillas cortas.