Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Baños de PopeaPremio Rafa del CalliEntrada viviendaIncendio en la MezquitaIncendio de NieblaEl tiempoSeprona Incendio CórdobaIsma Ruiz Córdoba CFVerano famosos CórdobaEclipse en CórdobaObispoMejores hamburguesasVerbena de las PeñasVencejosAntigua cárcel de mujeresTurismo activoSeprona Incendio Córdoba
instagramlinkedin

Toros

El cordobés Manuel Quintana triunfa en La Malagueta y se impone en el Circuito de Novilladas de Andalucía

Cortó dos orejas, fue el vencedor de la tarde y salió a hombros de una plaza casi llena

El cordobés Manuel Quintana sale a hombros de La Malagueta tras cortar dos orejas y ganar el Circuito de Novilladas de Andalucía.

El cordobés Manuel Quintana sale a hombros de La Malagueta tras cortar dos orejas y ganar el Circuito de Novilladas de Andalucía. / Circuito de Novilladas de Andalucía (@ctorosandalucia)

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Ficha del festejo

Final del Circuito de Novilladas de Andalucía

Ganado: se lidiaron novillos de López Gibaja, bien presentados y de juego desigual.

Julio Norte: ovación tras aviso y oreja tras aviso.

Manuel Quintana: oreja y oreja tras aviso.

Dennis Martín: ovación tras dos avisos y ovación tras aviso.

La Malagueta: la plaza estuvo casi llena en tarde calurosa. Curro Javier y Óscar Reyes se desmonteraron.

El arranque del abono en la Feria del 150º Aniversario de La Malagueta (Málaga) fue la novillada final del Circuito de Andalucía, en la que resultó triunfador el cordobés Manuel Quintana tras cortar dos orejas. Una cortó Julio Norte, quedando como segundo clasificado y el tercero fue Dennis Martín, con pocas opciones en su lote. La novillada se vivió con un gran ambiente en los tendidos, que rozaron el lleno.

Julio Norte se fue a portagayola en el primero de la tarde y puso toda la carne en el asador con el capote, tanto en el recibo como en quite. Fue superior en todo momento y entendió muy bien a un novillo que terminó rajadito. Sacó todo el partido de un astado que en los adornos finales le propinó una fuerte voltereta sin consecuencias. Falló con el descabello y perdió opción a premio.

El cordobés Manuel Quintana muestra una de las dos orejas conseguidas este domingo en la plaza de toros de Málaga.

El cordobés Manuel Quintana muestra una de las dos orejas conseguidas este domingo en la plaza de toros de Málaga. / Circuito de Novilladas de Andalucía (@ctorosandalucia)

En el cuarto lo tuvo que poner todo Julio Norte con un animal apagado. Se colocó cerca y con firmeza extrajo muletazos, pegándose un serio arrimón que fue valorado por el público. De este modo arrancó una oreja después de dejar una estocada y dos descabellos.

Manuel Quintana, con buen gusto, entrega y muletazos de mérito

Manuel Quintana mostró sus buenas maneras con el capote y también en la faena de muleta al segundo de la tarde, en especial por el lado derecho, por donde aprovechó las embestidas del de López Gibaja. La faena tuvo pasajes de buen gusto y también entrega, sacando todo el partido de su enemigo. Mató de estocada sin puntilla y cortó una oreja.

Manuel Quintana, en la lidia de uno de sus dos novillos.

Manuel Quintana, en la lidia de uno de sus dos novillos. / Circuito de Novilladas de Andalucía (@ctorosandalucia)

El segundo de su lote no dio facilidades en el capote y recibió serio castigo en varas, manseando antes de comenzar la faena y buscando la salida. Pero Quintana estuvo muy dispuesto y le buscó las vueltas para sacarle muletazos de mérito hasta componer una faena entonada. Mató al segundo intento. Oreja tras aviso.

Dennis Martín se las vio con un novillo que no estuvo sobrado de fuerza y que se desentendió pronto. Puso voluntad el almeriense y poco a poco fue metiendo en la muleta al de Gibaja, que terminó rajado, limitando el lucimiento. Se demostró mucho con los aceros y sonaron dos avisos.

Noticias relacionadas y más

No tuvo suerte Dennis en el sexto, un novillo complicado y brusco con el que no fue posible el lucimiento a pesar de que el novillero lo intentó por todos los medios. De nuevo estuvo poco fino con el acero y escuchó un aviso.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Manuel Benítez 'El Cordobés', 90 años de genialidad
  2. Feria taurina de Córdoba 2026: estos son los carteles oficiales del ciclo de mayo en Los Califas
  3. Quién torea hoy, domingo 24 de mayo, en la plaza de Los Califas de Córdoba por la Feria de Nuestra Señora de la Salud: cartel, sorteo, horario y todos los detalles
  4. Lagartijo se pone en huelga de hambre en la plaza de toros de Córdoba para pedir un sitio en la Feria de Mayo
  5. Quién torea hoy, viernes 22 de mayo, en la plaza de Los Califas de Córdoba por la Feria de Nuestra Señora de la Salud: cartel, sorteo, horario y dónde ver por TV
  6. Feria taurina de Córdoba 2026: Lances de Futuro programa un ciclo más amplio pero sin Morante ni Roca Rey
  7. Quién torea hoy, domingo 17 de mayo, en la plaza de Los Califas de Córdoba por la Feria de Nuestra Señora de la Salud: cartel, sorteo, horario y todos los detalles
  8. Toros en Córdoba: carteles, fechas y precios de las entradas y abonos de la Feria de Mayo 2026 en Los Califas

El cordobés Manuel Quintana triunfa en La Malagueta y se impone en el Circuito de Novilladas de Andalucía

Andy Cartagena, Javier Jiménez y Borja Jiménez protagonizarán la corrida de las Fiestas de Septiembre de Cabra

Andy Cartagena, Javier Jiménez y Borja Jiménez protagonizarán la corrida de las Fiestas de Septiembre de Cabra

Sebastián Fernández, Fortes y Víctor Hernández salen a hombros en Villanueva de Córdoba

Los sanfermines de Los Pedroches, entre familia y amigos

Los sanfermines de Los Pedroches, entre familia y amigos

Diego Ventura, El Fandi y David de Miranda protagonizan el cartel taurino de la Feria Real de Priego

Diego Ventura, El Fandi y David de Miranda protagonizan el cartel taurino de la Feria Real de Priego

Lucena volverá a ser la sede de la final andaluza de becerradas: fecha y dónde verla en directo

Lucena volverá a ser la sede de la final andaluza de becerradas: fecha y dónde verla en directo

Muchas orejas y mucha bravura pero solo Juan Ortega hace el buen toreo en Pamplona

Muchas orejas y mucha bravura pero solo Juan Ortega hace el buen toreo en Pamplona

El corredor castreño que sobrevivió en San Fermín: «Al principio pensé que se acabaron los toros, pero ya estoy pensando en volver»

El corredor castreño que sobrevivió en San Fermín: «Al principio pensé que se acabaron los toros, pero ya estoy pensando en volver»
Tracking Pixel Contents