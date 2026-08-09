El cordobés Manuel Quintana triunfa en La Malagueta y se impone en el Circuito de Novilladas de Andalucía

Ficha del festejo Final del Circuito de Novilladas de Andalucía Ganado: se lidiaron novillos de López Gibaja, bien presentados y de juego desigual. Julio Norte: ovación tras aviso y oreja tras aviso. Manuel Quintana: oreja y oreja tras aviso. Dennis Martín: ovación tras dos avisos y ovación tras aviso. La Malagueta: la plaza estuvo casi llena en tarde calurosa. Curro Javier y Óscar Reyes se desmonteraron.

El arranque del abono en la Feria del 150º Aniversario de La Malagueta (Málaga) fue la novillada final del Circuito de Andalucía, en la que resultó triunfador el cordobés Manuel Quintana tras cortar dos orejas. Una cortó Julio Norte, quedando como segundo clasificado y el tercero fue Dennis Martín, con pocas opciones en su lote. La novillada se vivió con un gran ambiente en los tendidos, que rozaron el lleno.

Julio Norte se fue a portagayola en el primero de la tarde y puso toda la carne en el asador con el capote, tanto en el recibo como en quite. Fue superior en todo momento y entendió muy bien a un novillo que terminó rajadito. Sacó todo el partido de un astado que en los adornos finales le propinó una fuerte voltereta sin consecuencias. Falló con el descabello y perdió opción a premio.

El cordobés Manuel Quintana muestra una de las dos orejas conseguidas este domingo en la plaza de toros de Málaga. / Circuito de Novilladas de Andalucía (@ctorosandalucia)

En el cuarto lo tuvo que poner todo Julio Norte con un animal apagado. Se colocó cerca y con firmeza extrajo muletazos, pegándose un serio arrimón que fue valorado por el público. De este modo arrancó una oreja después de dejar una estocada y dos descabellos.

Manuel Quintana, con buen gusto, entrega y muletazos de mérito

Manuel Quintana mostró sus buenas maneras con el capote y también en la faena de muleta al segundo de la tarde, en especial por el lado derecho, por donde aprovechó las embestidas del de López Gibaja. La faena tuvo pasajes de buen gusto y también entrega, sacando todo el partido de su enemigo. Mató de estocada sin puntilla y cortó una oreja.

Manuel Quintana, en la lidia de uno de sus dos novillos. / Circuito de Novilladas de Andalucía (@ctorosandalucia)

El segundo de su lote no dio facilidades en el capote y recibió serio castigo en varas, manseando antes de comenzar la faena y buscando la salida. Pero Quintana estuvo muy dispuesto y le buscó las vueltas para sacarle muletazos de mérito hasta componer una faena entonada. Mató al segundo intento. Oreja tras aviso.

Dennis Martín se las vio con un novillo que no estuvo sobrado de fuerza y que se desentendió pronto. Puso voluntad el almeriense y poco a poco fue metiendo en la muleta al de Gibaja, que terminó rajado, limitando el lucimiento. Se demostró mucho con los aceros y sonaron dos avisos.

No tuvo suerte Dennis en el sexto, un novillo complicado y brusco con el que no fue posible el lucimiento a pesar de que el novillero lo intentó por todos los medios. De nuevo estuvo poco fino con el acero y escuchó un aviso.