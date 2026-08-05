Andy Cartagena, Javier Jiménez y Borja Jiménez protagonizarán la corrida de las Fiestas de Septiembre de Cabra

La corrida de toros de las próximas Fiestas de Septiembre de Cabra, en honor a la Virgen de la Sierra, que tienen lugar del 3 al 8 del mencionado mes, ya tiene definido su cartel. La empresa organizadora Feria Toro que gestiona el empresario mexicano José Luis Alatorre, apostará por un festejo que reunirá a tres nombres de distintas generaciones del escalafón taurino: el rejoneador Andy Cartagena y los matadores Javier Jiménez y Borja Jiménez, quienes lidiarán reses de la ganadería de Carlos Núñez.

El festejo está previsto para el domingo 6 de septiembre, a partir de las 19.00 horas, convirtiéndose en uno de los principales reclamos del programa festivo que cada año acompaña a la celebración en honor a la patrona, la Virgen de la Sierra.

La combinación reúne a uno de los máximos exponentes del rejoneo, Andy Cartagena, junto a Javier Jiménez y Borja Jiménez, este último consolidado como una de las figuras más destacadas del momento dentro del panorama taurino. El encierro correrá a cargo de la ganadería de Carlos Núñez, habitual en plazas de relevancia del circuito nacional.

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Aunque el cartel aún no ha sido presentado oficialmente, la información recabada por este periódico apunta a que este será el cartel de la tradicional corrida de feria, una cita que cada año congrega a numerosos aficionados en el coso de Cabra y que constituye uno de los actos centrales de las Fiestas de Septiembre.