Toros
Andy Cartagena, Javier Jiménez y Borja Jiménez protagonizarán la corrida de las Fiestas de Septiembre de Cabra
Se lidiarán reses de la ganadería de Carlos Núñez
La corrida de toros de las próximas Fiestas de Septiembre de Cabra, en honor a la Virgen de la Sierra, que tienen lugar del 3 al 8 del mencionado mes, ya tiene definido su cartel. La empresa organizadora Feria Toro que gestiona el empresario mexicano José Luis Alatorre, apostará por un festejo que reunirá a tres nombres de distintas generaciones del escalafón taurino: el rejoneador Andy Cartagena y los matadores Javier Jiménez y Borja Jiménez, quienes lidiarán reses de la ganadería de Carlos Núñez.
El festejo está previsto para el domingo 6 de septiembre, a partir de las 19.00 horas, convirtiéndose en uno de los principales reclamos del programa festivo que cada año acompaña a la celebración en honor a la patrona, la Virgen de la Sierra.
La combinación reúne a uno de los máximos exponentes del rejoneo, Andy Cartagena, junto a Javier Jiménez y Borja Jiménez, este último consolidado como una de las figuras más destacadas del momento dentro del panorama taurino. El encierro correrá a cargo de la ganadería de Carlos Núñez, habitual en plazas de relevancia del circuito nacional.
Aunque el cartel aún no ha sido presentado oficialmente, la información recabada por este periódico apunta a que este será el cartel de la tradicional corrida de feria, una cita que cada año congrega a numerosos aficionados en el coso de Cabra y que constituye uno de los actos centrales de las Fiestas de Septiembre.
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