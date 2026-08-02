Sebastián Fernández, Fortes y Víctor Hernández salen a hombros en Villanueva de Córdoba

Ficha del festejo Ganado: se lidiaron dos toros de El Canario, despuntados para rejones, aceptables de presencia, y cuatro toros de la ganadería de Valdefresno, bien de presencia. Segundo y tercero manejables. Nobles pero mansitos quinto y sexto. Sebastián Fernández: dos orejas y dos orejas. Jiménez Fortes: oreja y oreja. Víctor Hernández: ovación y dos orejas. Plaza: corrida de preferia de Villanueva de Córdoba. Tres cuartos en tarde calurosa.

Entretenida corrida de toros en Villanueva de Córdoba con motivo de su preferia, un aliciente taurino que se ha hecho habitual con carteles rematados y atractivos para todo tipo de aficionados. Con toros de la ganadería El Canario y de Valdefresno, el rejoneador Sebastián Fernández y los matadores Jiménez Fortes y Víctor Hernández se han repartido ocho orejas en una tarde en la que los tres actuantes han tenido momentos de mucho lucimiento.

El rejoneador Sebastián Fernández, que ha lidiado los dos astados de El canario, respondía a una demanda de la afición jarota, muy ligada al mundo del caballo. Así el caballero ha abierto plaza y ha conseguido cortar dos orejas a cada toro después de sendas actuaciones muy centradas y en las que ha encontrado toro en todos los terrenos del coqueto ruedo de Villanueva de Córdoba.

Víctor Hernández ha realizado un buen trasteo en el manso sexto, acoplado por ambos pitones y sacando series con pureza y con la calidad que atesora uno de los toreros con mayor proyección del escalafón actual. Ha conseguido dos orejas del último toro y ha podido acompañar a hombros a sus compañeros de cartel, dejando muy buen sabor de boca final los aficionados que se han acercado hoy a Villanueva de Córdoba. En el primero, ha fallado con los aceros y ha recogido una ovación.

Por su parte, Jiménez Fortes ha obtenido sendas orejas tras dos trasteos aseados y con momentos de calidad, pero sin demasiada conexión con el tendido, lo que quizá le haya privado de un premio mayor. Fortes ha resultado una agradable novedad en esta zona por su concepto clásico del toreo, aunque quizá sus dos toros no hayan terminado de transmitir.

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Finalmente, triunfo de los tres y Villanueva de Córdoba que consolida una feria taurina atractiva y, un año más, con un buen resultado artístico.