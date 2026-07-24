Diego Ventura, El Fandi y David de Miranda protagonizan el cartel taurino de la Feria Real de Priego

El centro cultural Adolfo Lozano Sidro acogió este jueves la presentación del festejo taurino previsto para el próximo 4 de septiembre con motivo de la Feria Real de Priego, en el que harán el paseíllo Diego Ventura, David Fandila "El Fandi" y David de Miranda ante astados de la divisa sevillana de Las Monjas.

El representante de Toros y Espectáculos Hermanos Durán, empresa que desde el año 2024 gestiona el coso de Las Canteras, Curro Durán, y el concejal delegado de Asuntos Taurinos, Javier Ibáñez, fueron los encargados de ofrecer los detalles de esta tradicional cita del calendario taurino de la provincia, en la que como el propio empresario reconocía, “se ha contado con una ganadería y una terna que ofrecerá una buena tarde de toros y con la que el público se divertirá”.

En relación a la ganadería anunciada, Las Monjas, el propio Durán reconocía que en un principio iba a venir un encierro de Virgen María, divisa que debutó en Las Canteras el pasado año, pero al incorporarse al cartel Diego Ventura, se cambió a este hierro, “muy del gusto de todos los toreros, por su trayectoria y encaste”, como así matizaba.

¿Cuándo salen las entradas a la venta?

El empresario recordaba que la venta online de localidades comenzará en breve, mientras que a partir del 17 de agosto se habilitarán puntos de venta físicos en los establecimientos habituales, como son el mesón El Cazador y la cafetería El Águila, aprovechando la ocasión para hacer un llamamiento a los aficionados, reiterando el atractivo del cartel confeccionado.

Por su parte, Javier Ibáñez destacaba la seriedad de la empresa, que como puntualizaba, “hasta el día de hoy ha cumplido escrupulosamente todo lo que ha dicho, todo lo que se ha hablado”, haciendo hincapié en el esfuerzo que el equipo de gobierno ha hecho desde 2019 en su apuesta por la tauromaquia en Priego, “llegando a un punto en el que tenemos que ir a por todas”, añadió.

Espectáculo ecuestre de Agropriego

Junto a la presentación del cartel del festejo taurino de la próxima Feria Real de Priego, también se procedía a la presentación del espectáculo ecuestre 'La leyenda del pájaro azul', que se celebrará el 19 de septiembre, coincidiendo con Agropriego, ofreciendo su responsable, Paco Martos, los detalles del mismo.