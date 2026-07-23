Toros
Lucena volverá a ser la sede de la final andaluza del ciclo de becerradas
El Coso de los Donceles acogerá el 5 de septiembre la cita que reunirá a las jóvenes promesas de la tauromaquia andaluza y será retransmitida en directo por Canal Sur
Lucena volverá a convertirse el próximo sábado 5 de septiembre en el punto de encuentro de las jóvenes promesas de la tauromaquia andaluza con la celebración de la Gran Final del Ciclo de Becerradas de la Escuela Taurina de Andalucía Pedro Romero. La plaza de toros Coso de los Donceles acogerá por tercer año consecutivo este evento, que pondrá el cierre al ciclo formativo desarrollado durante el verano por distintos municipios andaluces.
42 alumnos han participado en el ciclo previo a la final
La presentación del festejo ha contado con la presencia del concejal de Presidencia del Ayuntamiento de Lucena, Francis Aguilar, y del presidente de la Escuela Taurina de Andalucía Pedro Romero, Eduardo Ordóñez.
Durante el acto, Aguilar ha agradecido la confianza depositada por la entidad en Lucena para acoger nuevamente la final de un ciclo que, según ha destacado, recorre cada verano diferentes municipios andaluces y ha ido adquiriendo mayor relevancia en los últimos años.
Por su parte, Eduardo Ordóñez ha señalado que en esta edición han participado 42 alumnos, con edades comprendidas entre los 14 y los 17 años, procedentes de las distintas escuelas taurinas de Andalucía. Tras las pruebas clasificatorias celebradas durante el verano, los mejores clasificados serán los encargados de disputar la final lucentina, donde se reunirán los aspirantes con mayor puntuación acumulada a lo largo del ciclo.
Invitaciones gratuitas a partir de mediados de agosto
Las invitaciones para asistir al festejo estarán disponibles a partir de mediados de agosto y podrán retirarse de forma gratuita en diferentes puntos habilitados por el Ayuntamiento de Lucena, entre ellos, la Oficina de Turismo y el Castillo del Moral.
La cita, orientada a la formación y promoción de las nuevas generaciones del mundo del toro, contará con la retransmisión en directo de Canal Sur.
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