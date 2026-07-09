Galván y Diosleguarde pasean trofeos de una manejable corrida de Cebada Gago en Pamplona.

El diestro gaditano David Galván y el salmantino Manuel Diosleguarde cortaron sendas orejas en el festejo de este miércoles de la feria de San Fermín, en el que se lidió un serio encierro de Cebada Gago que, en general, sacó una manejable nobleza, aunque lastrada por sus justas fuerzas.

Quién sabe si también los astados de Medina Sidonia (Cádiz) acusaron el calor que estos días agobia a media España y que en Pamplona se refleja en unos tendidos donde el sudor, los abanicos y demás aparatos portátiles para refrigerar no solo las gargantas son la nota dominante. Pero el hecho es que a los antes temidos Cebadas hoy les faltaron energías para desarrollar más y mejor su nobleza y en algunos casos una apuntada calidad.

En ese sentido, el lote más completo fue el del director de lidia, los jugados en primero y cuarto lugares, ambos con embestidas prontas y dúctiles, sin mayores complicaciones, aun a falta de una mayor transmisión, aunque no de manera muy acusada, por esa apagada energía del conjunto.

Y si duraron algo más que sus hermanos en la pelea se debió a que David Galván les planteó dos trasteos de pocas exigencias, de pases cortos y lineales, sin apreturas, de manos altas y algo ligeros, que no les supusieron gran esfuerzo y con los que el gaditano se manejó en un tono medio. Pero no logró así obtener premio con el primero, decidió poner algo más de condimento al guiso en el cuarto, con un largo rato de alardes para las peñas que acabaron pidiéndole la oreja.

Diosleguarde la paseó también del sexto, pero en su caso por hacer un toreo más templado, que fue como quiso tratar ya al larguísimo Cebada jugado como tercero, cuya calidad y prontitud quedaban anuladas por su muy corto fondo.

Pero fue gracias a ello por lo que el salmantino, tras una apertura rodilla en tierra, encontró la manera de irlo encelando a ese último de la tarde en una muleta que movió con precisión y, aun espaciados, en pases de largo trazo, trayéndose enganchadas las embestidas desde adelante.

Román fue, por tanto, el único de la terna que no tocó pelo, al tener que enfrentarse al lote de menos opciones, y sobre todo el segundo, el único que sacó ciertas complicaciones, con cierta aspereza y una falta de entrega que el valenciano resolvió con muletazos de mando, sacándole siempre la tela por debajo de la pala del os pitones.

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Al quinto, al que saludó con una larga cambiada, Román lo movió sin eco alguno en una primera parte de la faena en la que se apreció la falta de clase del animal, pero recurrió a buscar la complicidad de los tendidos de sol en un final de alardes populistas que le hubieran valido probablemente algún premio de no haber fallado al entrar a matar en la suerte de recibir, básicamente porque, en la suerte natural, dándole salida hacia las tablas, no favoreció la arrancada de un toro a esas alturas ya rajado y que buscaba la huida.