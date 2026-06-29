Pozoblanco reúne a grandes figuras de la temporada en la Feria Taurina de las Mercedes: estos son los carteles

La Feria Taurina de la Virgen de las Mercedes de Pozoblanco, que se celebrará el 26 y el 27 de septiembre en el Coso de Los Llanos, contará este año con una corrida de toros y otra de rejones en las que reunirá algunas de las principales figuras del toreo a pie y del rejoneo, muchas de ellas protagonistas de los grandes triunfos de la presente temporada. Daniel Luque, Borja Jiménez y David de Miranda conforman el cartel del festejo principal, el del sábado día 26.

Así lo han anunciado el alcalde de Pozoblanco, Santiago Cabello, que ha presentado este lunes los carteles del abono, acompañado de la concejala de Turismo y Festejos, Lola García y al empresario Antonio Tejero.

Los carteles

Como han desvelado, la Feria Taurina comenzará el sábado 26 de septiembre, a las 18:00 horas, con una corrida de toros de la ganadería de Zalduendo para Daniel Luque, Borja Jiménez y David de Miranda, "tres de las máximas figuras del toreo actual y protagonistas de una de las temporadas más brillantes de los últimos años".

Daniel Luque llega a Pozoblanco después de volver a demostrar su enorme dimensión como torero con importantes triunfos en plazas de máxima exigencia como Los Califas de Córdoba, la plaza francesa de Arlés o Granada. Según ha destacado el Ayuntamiento, su técnica, profundidad y capacidad para imponerse a cualquier tipo de encaste lo mantienen entre los nombres imprescindibles del escalafón.

Junto a él hará el paseíllo Borja Jiménez, una de las grandes figuras del toreo actual y uno de los diestros con mayor proyección del momento, a juicio de la organización de la feria. El sevillano comparece en Los Llanos tras firmar una brillante primavera, con un importante triunfo en la Real Maestranza de Sevilla y actuaciones de repercusión en Las Ventas.

Completa el cartel David de Miranda, al que han catalogado como la "gran sensación de la temporada y triunfador absoluto de la pasada Feria de Abril de Sevilla" tras cortar tres orejas el pasado 22 de abril en "una actuación histórica que lo consolidó definitivamente entre las máximas figuras del toreo". El diestro onubense regresa además a Pozoblanco para refrendar las magníficas sensaciones que dejó en el Coso de Los Llanos el pasado 28 de marzo, cuando protagonizó una memorable actuación saldada con cuatro orejas.

David de Miranda, en la corrida de primavera de Pozoblanco. / Rafa Sánchez

Corrida de rejones

Por otra parte, el domingo 27 de septiembre, también a las 18:00 horas, se celebrará una corrida de rejones con toros de Passanha para Andy Cartagena, Lea Vicens y Sebastián Fernández, tres de los grandes referentes del toreo a caballo y protagonistas igualmente de una temporada de importantes éxitos, ha destacado el Ayuntamiento pozoalbense.

Andy Cartagena, en primer lugar, llega a Pozoblanco inmerso en una campaña "triunfal" después de abrir la Puerta del Príncipe de la Real Maestranza de Sevilla el pasado mes de abril, un éxito que le valió ser reconocido como Mejor Rejoneador del ciclo sevillano. Su espectacular concepto del rejoneo y su amplia trayectoria lo sitúan como una de las grandes figuras de esta disciplina, destaca la organización.

Lea Vicens, una de las rejoneadoras más importantes del panorama internacional y muy querida por la afición pozoalbense, vuelve al Coso de Los Llanos tras sumar importantes triunfos esta temporada en plazas como Nimes y cortar orejas en escenarios de máxima exigencia como la Real Maestranza de Sevilla o Las Ventas, manteniendo el alto nivel que viene demostrando desde hace años.

El cartel lo completa Sebastián Fernández, rejoneador granadino que continúa consolidándose entre los nombres destacados del escalafón y que llega a Pozoblanco después de convertirse en una de las grandes sensaciones de la pasada Feria de Mayo de Córdoba, donde confirmó su crecimiento y su proyección dentro del rejoneo nacional.

Sebastián Fernández, en la Feria Taurina de Córdoba. / Manuel Murillo

Entradas

La venta de entradas a través de internet online estará disponible desde el martes 30 de junio en este enlace. Además, se podrán adquirir abonos y entradas sueltas en las taquillas de la plaza a partir del 21 de septiembre, en horario de 11.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 21.00 horas.

Asimismo, como ha informado el Ayuntamiento, la empresa pondrá a disposición de los aficionados un servicio de autobuses desde Córdoba para facilitar el desplazamiento hasta Pozoblanco. La información y las reservas podrán realizarse en el teléfono 687 729 621.

Una de las grandes citas del calendario taurino

En la presentación de la cita, Santiago Cabello ha destacado que "la Feria Taurina de las Mercedes vuelve a situar a nuestra centenaria plaza de toros en el calendario taurino con dos carteles de máxima categoría, pensados para atraer a aficionados de Pozoblanco, de Los Pedroches y de otros muchos puntos de Andalucía y España". El regidor ha señalado además que "estos festejos también generan actividad económica, movimiento en la hostelería y una importante proyección para Pozoblanco durante nuestras fiestas patronales".

Cabello ha puesto además el acento en la calidad de los carteles confeccionados para esta edición. "Hemos conseguido reunir en Los Llanos a toreros y rejoneadores que atraviesan probablemente el mejor momento de sus respectivas carreras. Es muy significativo que nuestra feria cuente este año con los triunfadores de la Feria de Abril de Sevilla tanto a pie como a caballo, David de Miranda y Andy Cartagena, lo que demuestra el prestigio que mantiene la Feria Taurina de Pozoblanco y el esfuerzo que se realiza para ofrecer a la afición los mejores espectáculos posibles", ha señalado el edil.

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Por su parte, el empresario Antonio Tejero ha subrayado que "Pozoblanco cuenta con una plaza con historia, con personalidad y con una afición que merece una programación cuidada". "Hemos trabajado para confeccionar una feria con figuras del escalafón, profesionales que llegan en un extraordinario momento y ganaderías de reconocido prestigio, convencidos de que serán dos tardes de gran interés para los aficionados", ha afirmado.