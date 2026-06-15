Villanueva de Córdoba abre agosto con una corrida mixta de peso para su feria

Villanueva de Córdoba ya tiene cartel taurino para su Feria y Fiestas de Agosto de 2026. La plaza de toros jarota acogerá el próximo 1 de agosto, a las 20.30 horas, una gran corrida de toros mixta que reunirá al rejoneador Sebastián Fernández y a los matadores Fortes y Víctor Hernández.

El festejo contará con dos toros de El Canario para el rejoneador Sebastián Fernández y cuatro toros de Valdefresno para los dos espadas anunciados a pie. Como sobresaliente figura Enrique Martínez Chapurrra.

La programación taurina se completará el viernes 7 de agosto, también a las 20.30 horas, con un Gran Prix en la misma plaza de toros. La cita incluirá diversión, música, espectáculo y premios, con la suelta de dos vacas para los grupos participantes.

Cartel de la corrida programada en Villanueva de Córdoba. / CÓRDOBA

Descuentos y horarios para comprar entradas

Las localidades saldrán a la venta a partir del 9 de julio en la Audiencia, en horario de 10.00 a 13.30 horas y de 19.00 a 21.00 horas. El mismo día del festejo podrán adquirirse entradas en la plaza de toros en horario ininterrumpido.

El cartel contempla precios diferenciados por tendido y zona, además de entradas para jubilados y niños con acreditación. También se anuncia un descuento especial del 10% para peñas, grupos y asociaciones, válido hasta el sábado 25 de julio. Las reservas pueden realizarse en el teléfono 619 27 33 39.