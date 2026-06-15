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Toros

Villanueva de Córdoba abre agosto con una corrida mixta de peso para su feria

El rejoneador Sebastián Fernández y los matadores Fortes y Víctor Hernández harán el paseíllo el 1 de agosto en la plaza de toros, en un festejo con reses de El Canario y Valdefresno

Víctor Hernández en un pase de pecho en una corrida de abono este años en Las Ventas.

Víctor Hernández en un pase de pecho en una corrida de abono este años en Las Ventas. / Kiko Huesca (Efe)

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Diario CÓRDOBA

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Córdoba

Villanueva de Córdoba ya tiene cartel taurino para su Feria y Fiestas de Agosto de 2026. La plaza de toros jarota acogerá el próximo 1 de agosto, a las 20.30 horas, una gran corrida de toros mixta que reunirá al rejoneador Sebastián Fernández y a los matadores Fortes y Víctor Hernández.

El festejo contará con dos toros de El Canario para el rejoneador Sebastián Fernández y cuatro toros de Valdefresno para los dos espadas anunciados a pie. Como sobresaliente figura Enrique Martínez Chapurrra.

La programación taurina se completará el viernes 7 de agosto, también a las 20.30 horas, con un Gran Prix en la misma plaza de toros. La cita incluirá diversión, música, espectáculo y premios, con la suelta de dos vacas para los grupos participantes.

Cartel de la corrida programada en Villanueva de Córdoba.

Cartel de la corrida programada en Villanueva de Córdoba. / CÓRDOBA

Descuentos y horarios para comprar entradas

Las localidades saldrán a la venta a partir del 9 de julio en la Audiencia, en horario de 10.00 a 13.30 horas y de 19.00 a 21.00 horas. El mismo día del festejo podrán adquirirse entradas en la plaza de toros en horario ininterrumpido.

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El cartel contempla precios diferenciados por tendido y zona, además de entradas para jubilados y niños con acreditación. También se anuncia un descuento especial del 10% para peñas, grupos y asociaciones, válido hasta el sábado 25 de julio. Las reservas pueden realizarse en el teléfono 619 27 33 39.

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