Festejos taurinos
El jurado del Trofeo Municipal Manolete de Córdoba declara desierto el premio de 2026: "No ha habido ninguna faena rotunda"
Aunque reconocen que hubo "algunas actuaciones que destacaron", aseguran que ningún espada fue "merecedor" de un premio "del nivel" del cordobés, que cumple su 76ª edición
El jurado del Trofeo Municipal Manolete, convocado con motivo de la celebración de la Feria Taurina de Nuestra Señora de la Salud de Córdoba en su edición del presente año, ha acordado declarar desierta la concesión del premio. Se trata del tercer año consecutivo en que ningún torero de la Feria cordobesa logra llevarse el galardón.
Tras analizar la participación de los nueve diestros que han participado en los tres festejos organizados el pasado mes de mayo, los integrantes del jurado han coincidido en que, “si bien es cierto que había habido algunas actuaciones que destacaron por encima del resto, y así fue reconocido por el público, también lo es que no se ha producido ninguna faena rotunda".
Además, los miembros del jurado también destacan que no ha habido "ninguna actuación completa de ninguno de los maestros" que hicieron el paseíllo en el Coso de los Califas. En definitiva, afirman que no ha habido ninguna faena "merecedora a la obtención de un premio del nivel del Trofeo Manolete, que cumple su edición 76ª", tal y como consta en el acta del jurado, de la que ha informado el Ayuntamiento de Córdoba en una nota de prensa.
El jurado, presidido por Isabel Albás
Para la edición de este año, el jurado, presidido por la delegada de Cultura, Isabel Albás, ha estado compuesto por José María Montilla, matador de toros; José Fernández, en representación de los subalternos; Rufino Gomera, en representación de los medios de comunicación; Inmaculada Serván, aficionada; Alfonso Téllez, presidente del Círculo Taurino de Córdoba; y Leopoldo Tena, subdirector general de Cultura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento.
Un premio que ha galardonado a grandes espadas
A lo largo de su historia han alcanzado el galardón los espadas más reconocidos del escalafón, destacando nombres tan relevantes como Manuel Benitez El Cordobés, José María Manzanares, Finito de Córdoba, José Tomás, Morante de la Puebla o el diestro peruano Andrés Roca Rey.
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