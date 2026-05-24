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Feria de Nuestra Señora de la Salud

Toros en Los Califas de Córdoba por la Feria de Mayo, en directo: última hora de la corrida de toros con José María Manzanares, Juan Ortega y Pablo Aguado

Se lidian toros de Domingo Hernández en el quinto y último festejo de abono del ciclo cordobés

Última corrida de abono de la Feria Taurina de Córdoba, en imágenes

Última corrida de abono de la Feria Taurina de Córdoba, en imágenes

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Última corrida de abono de la Feria Taurina de Córdoba, en imágenes /

Francisco Javier Domínguez

Francisco Javier Domínguez

Ganado: toros de Domingo Hernández

José María Manzanares, de sangre toro y azabache. Estocada (oreja); pinchazo y estocada desprendida (ovación)

Juan Ortega, de verde manzana y oro. Estocada (oreja). Estocada caída (oreja)

Pablo Aguado, de catafalco y oro. Pinchazo y estocada (oreja)

Plaza: Los Califas (Córdoba). Tres cuartos de entrada en tarde calurosa

Rompe el paseíllo en la plaza en Los Califas. Manzanares, de sangre toro y azabache; Ortega de verde manzana y oro y Aguado, de catafalco y oro, se enfrentan a toros de Domingo Hernández en la corrida con más ambiente de la feria. Tres cuartos de entrada en la calurosa tarde de este domingo.

Tres cuartos de entrada en Los Califas para la corrida de Manzanares, Juan Ortega y Aguado.

Tres cuartos de entrada en Los Califas para la corrida de Manzanares, Juan Ortega y Aguado. / F. J. DOMÍNGUEZ

Oreja para Manzanares tras una faena menor pero con una gran estocada. El alicantino se ha pasado al toro cerca y ha ha conseguido momentos lucimiento estimables pero muy superficiales con un toro noble que no ha molestado.

Manzanares ha naufragado con el cuarto. Un toro protestado con el que el alicantino no se ha encontrado. El toro ha sido noble pero el torero ha estado con él a medio gas, cumpliendo el expediente. Ha recibido una ovación tras un pinchazo y una estocada desprendida.

Manzanares en una serie de derechazos con el primer toro de Domingo Hernández.

Manzanares en una tanda de derechazos con el primer toro de Domingo Hernández. / A. J. González

Juan Ortega corta una oreja tras una faena con momentos artísticos y de calidad muy puntuales pero sin la profundidad que demandaba el toro. Ortega lo ha pasado por ambas manos pero sin rotundidad. Una buena estocada le ha valido una oreja.

Juan Ortega ha cobrado una estocada caída que le ha servido para cortar otra oreja. Faena de series con muletazos lentos y de categoría. Ha rematado con unos molinetes muy lucidos y con remates artísticos.

Juan Ortega al natural con el quinto de la tarde.

Juan Ortega al natural con el quinto de la tarde. / A. J. González

Un pinchazo ha privado a Aguado de un premio mayor. Faena preciosista rematada con una estocada a la segunda que le ha valido una oreja. Ha sido un pena porque ha sido de lo mejor de la feria. Con el capote y con la muleta, el sevillano ha dibujado el toreo.

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