Quién torea hoy, domingo 24 de mayo, en la plaza de Los Califas de Córdoba por la Feria de Nuestra Señora de la Salud: cartel, horario y todos los detalles

Tras la corrida de rejones celebrada ayer en la plaza de toros de Los Califas, la feria taurina de Córdoba programa este domingo el último festejo de un ciclo que se ha organizado en torno a los días 15, 16 y 22, 23 y 24 de mayo, y en el que se han anunciado tres corridas de toros, una de rejones y una novillada con picadores.

Quién torea hoy en Los Califas de Córdoba

El cartel de la corrida de toros de hoy en la Feria de Córdoba lo conforman José María Manzanares, Juan Ortega y Pablo Aguado, quienes correrán un encierro de Domingo Hernández en un festejo que comienza a las 19.00 horas.

José María Manzanares, con la derecha en La Maestranza de Sevilla. / Jose Manuel Vidal / EFE

José María Manzanares: la madurez artística

Nacimiento: Alicante. 03-02-1982. Alternativa: Alicante. 24-06-2003. Presentación en Córdoba: 26-05-2004. Temporada 2025: 32 corridas. 37 orejas y 1 rabo. Apoderado: Casa Matilla.

Cuando han transcurrido más de dos décadas desde que tomara la alternativa en su Alicante natal, José María Manzanares sigue siendo el protagonista de muchos de los carteles de «campanillas» que se anuncian en las ferias de España y Francia. Superado hace tiempo el afán por aumentar la siempre fría estadística de festejos y trofeos, el diestro alicantino ha impregnado su tauromaquia de una madurez que no sólo se alcanza con el paso del tiempo, sino con la profundidad de un toreo que evoca en cada actuación la ya mítica figura de su padre. El año 2025 estuvo condicionado por dos percances, una cornada en Fallas y una fractura de costillas tras una cogida en Murcia, que le hicieron perder muchas corridas de las señaladas en rojo en el calendario taurino, aunque no impidieron triunfos relevantes, como los alcanzados en Alicante, donde cortó cuatro orejas en la cuarta de abono de la feria de las Hogueras; San Sebastián. Nimes o Sevilla. Un esguince de tobillo frustró su reencuentro con la afición cordobesa en la feria de 2024, de ahí que su presencia en la actual haya sido acogida con especial agrado por los amantes del toreo clásico y la suerte suprema, en la que Manzanares es, sin duda, uno de los mejores intérpretes de la historia. Cuenta en su haber con el Trofeo Municipal Manolete, obtenido en la feria de 2011.

Juan Ortega, durante una actuación en la plaza sevillana. / Eduardo Briones / Europa Press

Juan Ortega: llamado a lo más alto

Nacimiento: Sevilla. 08-10-1990. Alternativa: Pozoblanco (Córdoba). 27-09-2014. Presentación en Córdoba: 12-10-2020. Temporada 2025: 51 corridas. 44 orejas y 1 rabo. Apoderado: José María Garzón.

Triunfador de la pasada Feria de Mayo, Juan Ortega abrió la puerta de los Califas tras cortar dos orejas a un ejemplar de Domingo Hernández en una faena en la que destacó su toreo al natural, de ahí que resultara obligada, esperada y de justicia su repetición este año en el abono cordobés. Aúna el sevillano la infrecuente virtud de compatibilizar un elevado número de festejos toreados (acabó en cuarto lugar del escalafón en 2025) con una cifra no menor de trofeos cortados, algo que, si bien a priori pudiera resultar anómalo en un torero de su corte, pone de manifiesto su creciente regularidad y calidad. El diestro trianero ha sabido imprimir a su toreo la pasmosa tranquilidad que también caracteriza su actitud vital, porque como dijera Juan Belmonte «se torea como se es». La personalísima tauromaquia «orteguista», presidida por una búsqueda cuasi obsesiva de la pureza en el trazo del lance, tuvo el año pasado su cénit en la plaza de toros de Aranjuez, el 1 de junio , donde cortó las dos orejas y el rabo de Perdicero, bravo ejemplar de Núñez del Cuvillo, premiado con la vuelta al ruedo. Excelso intérprete del toreo a la verónica, desde su «despegue» allá por el año 2022 Juan Ortega se ha convertido, por méritos propios, en un torero imprescindible en las principales ferias. Condiciones no le faltan para ello.

Pablo Aguado, en una de sus actuaciones esta temporada. / CÓRDOBA

Pablo Aguado: belleza de la naturalidad

Nacimiento: Sevilla. 03-01-1991. Alternativa: Sevilla. 23-09-2017. Presentación en Córdoba: 15-05-2021. Temporada 2025: 31 corridas y 29 orejas. Apoderado: Fran Vázquez.

Decía Rafael Gómez ‘El Gallo’, que «clásico es lo que no se puede hacer mejor», de ahí que debamos concluir que Pablo Aguado es el paradigma del clasicismo. Dotado del don de la naturalidad en grado superlativo, el diestro sevillano es el mejor heredero de una tauromaquia que le «emparenta» por línea directa con Pepe Luis (Vázquez, por supuesto; ¿acaso hay otro?) y Antonio Bienvenida, y que mejora aún más, si cabe, con la inflexible obediencia con la que acata el consejo que siempre le repite su admirado Curro Romero: «sé siempre fiel a ti mismo». Pablo Aguado es la armonía y el sentido de la medida, el antónimo de la vulgaridad y la prisa, la elegancia y el mejor antídoto frente al ruido. Aguado es, en definitiva, el mejor argumento para rebatir a quienes no consideran el toreo como una de las más bellas artes. No fueron pocas las plazas que la pasada temporada vieron triunfar al sevillano, destacando entre todas ellas las de Castellón, Sevilla, Granada, El Puerto y hasta la siempre alborotada de Pamplona, en la que, por momentos, se hizo hasta un inaudito silencio. En la reciente feria de Sevilla, también frente a toros de Domingo Hernández, la espada le privó de un triunfo mayor. Tras su último paso por el coso califal en la feria de 2023, la vuelta de Pablo Aguado a nuestra ciudad es motivo de mucho más que una simple enhorabuena.

Toros de Domingo Hernández

Propietaria: Concha Hernández. Señal: horquilla de higuera en ambas. Finca: Traguntía. Vitigudino (Salamanca). Procedencia: Juan Pedro Domecq. Antigüedad: 2 de junio de 2017.

En 1992, Domingo Hernández compra exclusivamente los derechos del hierro y le agrega las reses de su ganadería que pertenecían a Amelia Pérez-Tabernero y Domingo Ortega, con sementales de Garcigrande, procedencia de Juan Pedro Domecq. Regresa al coso de los Califas una de las ganaderías predilectas de las figuras. Merecida repetición para un hierro que la pasada feria posibilitó la salida a hombros de Juan Ortega y Roca Rey, y que viene a sumarse a otros triunfos precedentes en nuestra plaza.

En 2026, lidiarán, entre otras , en cinco plazas de primera categoría ( Valencia, Madrid, Sevilla, Bilbao y Córdoba), buena prueba de la demanda que sus reses tienen entre los toreros y la afición.

Feria Taurina de Córdoba 2026. / Ramón Azañón

Horario de taquillas de la plaza de toros de Córdoba

Las taquillas estarán abiertas de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas. Los sábados, de 10.00 a 14.00 horas.

El día de los festejos, desde las 10.00 horas de forma ininterrumpida.

Las localidades también podrán adquirirse a través de internet en la web lancesdefuturo.com y bacantix.com

Precios de las entradas para los toros en Los Califas

Lances de Futuro, la empresa que gestiona Los Califas, ha anunciado "una política de precios para todos los bolsillos" y ha lanzado de nuevo abonos para jóvenes, jubilados y desempleados desde 69 euros.

Para el aficionado que tenga intención de asistir a los festejos, los precios publicados por Lances de Futuro son los siguientes: