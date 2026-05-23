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Feria de Nuestra Señora de la Salud

Toros en Los Califas de Córdoba por la Feria de Mayo, en directo: última hora de la corrida de rejones con Sergio Galán, Lea Vicens y Sebastián Fernández

Se lidian toros de Benítez Cubero-Pallarés en el cuarto festejo de abono del ciclo cordobés

Sergio Galán, Lea Vicens y Sebastián Fernández se saludan en los medios de la plaza al inicio del festejo.

Sergio Galán, Lea Vicens y Sebastián Fernández se saludan en los medios de la plaza al inicio del festejo. / Manuel Murillo

Francisco Javier Domínguez

Francisco Javier Domínguez

Ganado: toros de Benítez Cubero-Pallarés

Sergio Galán:

Lea Vicens:

Sebastián Fernández:

Plaza: Los Califas (Córdoba). Más de un cuarto de plaza.

Comienza la corrida de rejones de la Feria de Mayo en Los Califas. Más de un cuarto de plaza en tarde calurosa. Sergio Galán Lea Vicens y Sebastián Fernandez ya recorren el luminoso ruedo cordobés.

Ambiente de feria y trajes de gitana en los tendidos para ver los rejones.

Ambiente de feria y trajes de gitana en los tendidos para ver los rejones. / Manuel Murillo

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En directo | Corrida de rejones con Sergio Galán, Lea Vicens y Sebastián Fernández

En directo | Corrida de rejones con Sergio Galán, Lea Vicens y Sebastián Fernández

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