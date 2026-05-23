Feria de Nuestra Señora de la Salud
Toros en Los Califas de Córdoba por la Feria de Mayo, en directo: última hora de la corrida de rejones con Sergio Galán, Lea Vicens y Sebastián Fernández
Se lidian toros de Benítez Cubero-Pallarés en el cuarto festejo de abono del ciclo cordobés
Ganado: toros de Benítez Cubero-Pallarés
Sergio Galán:
Lea Vicens:
Sebastián Fernández:
Plaza: Los Califas (Córdoba). Más de un cuarto de plaza.
Comienza la corrida de rejones de la Feria de Mayo en Los Califas. Más de un cuarto de plaza en tarde calurosa. Sergio Galán Lea Vicens y Sebastián Fernandez ya recorren el luminoso ruedo cordobés.
- Manuel Román toma la alternativa de manos de Ortega y Roca Rey
- Manuel Benítez 'El Cordobés', 90 años de genialidad
- Feria taurina de Córdoba 2026: estos son los carteles oficiales del ciclo de mayo en Los Califas
- Lagartijo se pone en huelga de hambre en la plaza de toros de Córdoba para pedir un sitio en la Feria de Mayo
- Feria taurina de Córdoba 2026: Lances de Futuro programa un ciclo más amplio pero sin Morante ni Roca Rey
- Quién torea hoy, domingo 17 de mayo, en la plaza de Los Califas de Córdoba por la Feria de Nuestra Señora de la Salud: cartel, sorteo, horario y todos los detalles
- Toros en Córdoba: carteles, fechas y precios de las entradas y abonos de la Feria de Mayo 2026 en Los Califas
- Toros en Los Califas de Córdoba por la Feria de Mayo, en directo: Daniel Luque corta dos orejas y garantiza en el primero de la tarde la salida por la Puerta de Los Califas