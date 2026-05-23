Toros en Los Califas de Córdoba por la Feria de Mayo, en directo: última hora de la corrida de rejones con Sergio Galán, Lea Vicens y Sebastián Fernández

Ganado: toros de Benítez Cubero-Pallarés Sergio Galán: Lea Vicens: Sebastián Fernández: Plaza: Los Califas (Córdoba). Más de un cuarto de plaza.

Comienza la corrida de rejones de la Feria de Mayo en Los Califas. Más de un cuarto de plaza en tarde calurosa. Sergio Galán Lea Vicens y Sebastián Fernandez ya recorren el luminoso ruedo cordobés.