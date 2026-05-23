Quién torea hoy, sábado 23 de mayo, en la plaza de Los Califas de Córdoba por la Feria de Nuestra Señora de la Salud: cartel, horario y todos los detalles

Tras la corrida de toros celebrada ayer en la plaza de toros de Los Califas, la feria taurina de Córdoba programa este sábado la corrida de rejones anunciada en un ciclo que se ha organizado en torno a los días 15, 16 y 22, 23 y 24 de mayo, y en el que se han anunciado tres corridas de toros, una de rejones y una novillada con picadores.

Quién torea hoy en Los Califas de Córdoba

El cartel de la corrida de rejones de hoy en la Feria de Córdoba lo conforman Sergio Galán, Lea Vicens y Sebastián Fernández, quienes correrán un encierro de Benítez Cubero-Pallarés en un festejo que comienza a las 19.00 horas.

Sergio Galán coloca un par de banderillas en Las Ventas de Madrid. / J.P.GANDUL / EFE

Sergio Galán: 25 años de clasicismo

Nacimiento: Madrid. 23-08-1980. Alternativa: Madrid. 02-06-2001. Presentación en Córdoba: 27-05-2001. Temporada 2025: 16 corridas y 21 orejas. Apoderado: Ángel Bernal.

Pudiera decirse que su afición al caballo se remonta al mismo momento de su nacimiento, pues sus primeros biberones los toma en brazos de su abuelo (tratante de caballos) a lomos de uno. Con apenas ocho años, el maestro Paco Camino le regaló un potrillo, que, a la postre, terminó convirtiéndose en su primer caballo de salida. Con una larga carrera a sus espaldas que le ha llevado por todas las plazas del mundo, Galán siempre ha permanecido fiel a un concepto del toreo a caballo presidido por la pureza y el temple. Rejoneador «predilecto» de la plaza de Madrid, no en vano atesora ocho puertas grandes en su haber, el próximo 2 de junio se cumplirá el vigesimoquinto aniversario de su alternativa en Las Ventas. La pasada temporada abrió la puerta grande en ocho festejos, destacando sus faenas en plazas de la importancia de Zaragoza, León o Logroño. También resultó triunfador de la feria de Valladolid, al cortar las dos orejas a un toro de Carmen Lorenzo. Para esta temporada, cuenta con nuevas incorporaciones a su cuadra, como Plata o Chocolate, que se unirán a Ligero, que ya debutó el pasado año, y los ya consolidados Capote, Cotán, Bambino, Noche o Capricho. Tras un cuarto de siglo en la cima del rejoneo, Sergio Galán continúa siendo un referente en el escalafón de toreros a caballo.

Lea Vicens, con un rejón de castigo en La Maestranza sevillana. / Julio Muñoz / EFE

Lea Vicens: 'Vive la France'

Nacimiento: Nimes (Francia). 22-02-1985. Alternativa: Nimes (Francia). 14-09-2013. Presentación en Córdoba: 29-05-2016. Temporada 2025: 39 corridas. 61 orejas y 1 rabo. Apoderado: Simón Casas.

A lomos de un equino desde que a los cuatro años sus padres le regalaron su primer poni, Léa Vicens comenzó compaginando los estudios (es licenciada en Biología por la Universidad de Montpellier) con la equitación. Sin relación con el mundo taurino, fue Ángel Peralta quien le propuso formar parte de su equipo de domadores, trasladándose a la finca del Centauro en La Puebla del Río (Sevilla). Ya en tierras andaluzas, perfeccionó la técnica del arte de Marialva hasta alcanzar una exclusiva personalidad que muy pronto sedujo a los públicos. Desde hace más de una década, su nombre es un fijo en los carteles de las ferias, y no son pocos los hitos que jalonan su carrera, entre otros haber sido líder del escalafón durante tres años consecutivos, o el indulto en Istres de Culebrito, de la ganadería de Capea. Ha abierto la puerta grande de Madrid en dos ocasiones. La pasada temporada hizo su debut en la plaza de Pamplona, convirtiéndose así en la primera rejoneadora de la historia en torear en el coso navarro. Su paso por la feria de Sevilla de 2026 le ha supuesto consolidar el buen cartel del que goza en la Maestranza, al cortar una oreja de peso a un toro de Capea, y dar una vuelta al ruedo en su segundo tras malograr con el rejón de muerte otro seguro trofeo. Destacan en su cuadra Diluvio, Fermín y Greco.

Sebastián Fernández, en un desplante tras clavar el rejón de castigo. / CÓRDOBA

Sebastián Fernández: el futuro del rejoneo

Nacimiento: Atarfe (Granada). 14-04-1996. Alternativa: Tordesillas (Valladolid). 17-09-2019. Presentación en Córdoba: 23-05-2026. Temporada 2025: en 34 corridas consiguió 81 orejas y cortó 14 rabos.

La juventud de este rejoneador granadino no le ha impedido instalarse desde hace un par de años en los primeros puestos del escalafón. Avalado por su regularidad (basta acudir al impresionante balance de trofeos de la pasada temporada, en la que cortó en hasta ¡doce! ocasiones las dos orejas y el rabo de sus oponentes) su toreo a caballo está impregnado de una fuerte personalidad. En 2023 dio el primer toque de atención tras una inolvidable tarde en Ronda, en la que cortó dos orejas en el festejo de rejones que prologaba la Goyesca de aquel año. Meses antes había obtenido un rotundo éxito tras su paso por la Monumental de Frascuelo en Granada. En la pasada temporada cumplió su sueño de confirmar en Madrid. El caballero atarfeño destaca por un toreo clásico, hasta el punto de rescatar del olvido suertes en desuso. A buen seguro que en esta loable labor ha influido la ascendencia de su padre, reputado caballista que, junto al resto de la familia, ha paseado por todo el mundo el espectáculo ecuestre ‘Cavalluna’. En nuestra provincia, la plaza de Pozoblanco le vio cortar dos orejas en la pasada feria en una tarde que sustituía a Andy Cartagena, y que hubo de suspenderse por lluvia a la muerte del tercero. Para esta temporada, destacan entre sus caballos nombres como Junco, Luna, Atrapasueños, Lince o Pan de Oro.

Toros de Benítez Cubero-Pallarés

Propietario: José Benítez-Cubero Pallarés. Señal: punta rasgada en ambas. Finca: Los Ojuelos. Marchena (Sevilla). Procedencia: José Benítez-Cubero Quintanilla. Antigüedad: 29 de junio de 1962.

En 1960 fue adquirida por María Pallarés Redondo, que varió el hierro y la aumentó con reses de la de su marido José Benítez Cubero. En 1980 se anunció esta ganadería a nombre de José Benítez-Cubero Pallarés y en 1985 a nombre de Hermanos Benítez-Cubero Buendía. Ganadería de referencia, en la actualidad sus reses son objeto de deseo para todos los rejoneadores y garantía de éxito en los festejos a caballo.

Con la nobleza como principal características, los astados de este legendario hierro han protagonizado algunos de los mayores triunfos de las figuras del rejoneo en las últimas décadas. La pasada temporada, Ventura cortó en Málaga tres orejas (con petición de rabo) a dos excelentes benitezcubero.

Feria Taurina de Córdoba 2026. / Ramón Azañón

Horario de taquillas de la plaza de toros de Córdoba

Las taquillas estarán abiertas de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas. Los sábados, de 10.00 a 14.00 horas.

El día de los festejos, desde las 10.00 horas de forma ininterrumpida.

Las localidades también podrán adquirirse a través de internet en la web lancesdefuturo.com y bacantix.com

Precios de las entradas para los toros en Los Califas

Lances de Futuro, la empresa que gestiona Los Califas, ha anunciado "una política de precios para todos los bolsillos" y ha lanzado de nuevo abonos para jóvenes, jubilados y desempleados desde 69 euros.

Para el aficionado que tenga intención de asistir a los festejos, los precios publicados por Lances de Futuro son los siguientes: