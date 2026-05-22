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Toros en Los Califas de Córdoba por la Feria de Mayo, en directo: última hora de la corrida con Borja Jiménez, Víctor Hernández y Marco Pérez

Se lidian toros de Núñez de Tarifa en el tercer festejo de abono del ciclo cordobés

Borja Jiménez, Víctor Hernández y Marco Pérez hacen el paseíllo.

Borja Jiménez, Víctor Hernández y Marco Pérez hacen el paseíllo. / Chencho Martínez

Francisco Javier Domínguez

Francisco Javier Domínguez

Ganado: toros de Núñez de Tarifa

Borja Jiménez: bajonazo (ovación)

Víctor Hernández:

Marco Pérez:

Plaza: Los Califas (Córdoba). Un cuarto de entrada.

Comienza la corrida en Los Califas. Un cuarto de entrada en esta tarde calurosa cuando Borja Jimenez, Víctor Hernández y Marco Pérez trenzan el paseíllo.

Borja Jimenez consigue momentos muy acoplados con el manso primero de Núñez de Tarifa. Ha recogido una ovación después de una estocada muy baja de efecto fulminante. Antes, con el capote, ha estado muy bien a la verónica y en quites por chicuelinas junto a Víctor Hernández por saltilleras.

Borja Jiménez a la verónica en el primer toro de la tarde.

Borja Jiménez a la verónica en el primer toro de la tarde. / Chencho Martínez

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