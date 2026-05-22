Feria de Nuestra Señora de la Salud
Toros en Los Califas de Córdoba por la Feria de Mayo, en directo: última hora de la corrida con Borja Jiménez, Víctor Hernández y Marco Pérez
Se lidian toros de Núñez de Tarifa en el tercer festejo de abono del ciclo cordobés
Ganado: toros de Núñez de Tarifa
Borja Jiménez: bajonazo (ovación)
Víctor Hernández:
Marco Pérez:
Plaza: Los Califas (Córdoba). Un cuarto de entrada.
Comienza la corrida en Los Califas. Un cuarto de entrada en esta tarde calurosa cuando Borja Jimenez, Víctor Hernández y Marco Pérez trenzan el paseíllo.
Borja Jimenez consigue momentos muy acoplados con el manso primero de Núñez de Tarifa. Ha recogido una ovación después de una estocada muy baja de efecto fulminante. Antes, con el capote, ha estado muy bien a la verónica y en quites por chicuelinas junto a Víctor Hernández por saltilleras.
- Manuel Román toma la alternativa de manos de Ortega y Roca Rey
- Manuel Benítez 'El Cordobés', 90 años de genialidad
- Feria taurina de Córdoba 2026: estos son los carteles oficiales del ciclo de mayo en Los Califas
- Lagartijo se pone en huelga de hambre en la plaza de toros de Córdoba para pedir un sitio en la Feria de Mayo
- Feria taurina de Córdoba 2026: Lances de Futuro programa un ciclo más amplio pero sin Morante ni Roca Rey
- Quién torea hoy, domingo 17 de mayo, en la plaza de Los Califas de Córdoba por la Feria de Nuestra Señora de la Salud: cartel, sorteo, horario y todos los detalles
- Toros en Córdoba: carteles, fechas y precios de las entradas y abonos de la Feria de Mayo 2026 en Los Califas
- Toros en Los Califas de Córdoba por la Feria de Mayo, en directo: Daniel Luque corta dos orejas y garantiza en el primero de la tarde la salida por la Puerta de Los Califas