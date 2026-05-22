Quién torea hoy, viernes 22 de mayo, en la plaza de Los Califas de Córdoba por la Feria de Nuestra Señora de la Salud: cartel, horario y dónde ver por TV

Tras el primer fin de semana de festejos en la plaza de toros de Los Califas, en el que se celebró una novillada con picadores y una corrida de toros, la feria taurina de Córdoba programa este viernes el segundo festejo mayor de un ciclo que se ha organizado en torno a los días 15, 16 y 22, 23 y 24 de mayo, y en el que se han anunciado tres corridas de toros, una de rejones y una novillada con picadores.

Quién torea hoy en Los Califas de Córdoba

El cartel de la corrida de toros de hoy en la Feria de Córdoba lo conforman los matadores Borja Jiménez, Víctor Hernández y Marco Pérez, quienes lidiarán un encierro de Núñez de Tarifa en un festejo que comienza a las 19.00 horas.

Borja Jiménez torea con la izquierda en la plaza de La Maestranza de Sevilla. / Joaquín Corchero / Europa Press

Borja Jiménez: aupado a la cima

Nacimiento: Espartinas (Sevilla). 28-01-1992. Alternativa: Sevilla. 05-04-2015. Presentación en Córdoba: 24-05-2025. Temporada 2025: 58 corridas. 97 orejas y 6 rabos. Apoderado: Julián Guerra.

Desde 2023, la progresión del torero de Espartinas ha sido imparable, hasta el punto de concluir la pasada temporada en segundo lugar del escalafón de matadores. Lejos de buscar un acomodo acaso justificado por sus triunfos en el ruedo, Borja Jiménez no rehuyó ninguna plaza de importancia en 2025, como lo acredita el hecho de ser el diestro que se anunció más tardes en plazas de primera categoría; nada menos que en veinte ocasiones. Pese a la grave cornada sufrida en Valencia en los albores de la temporada, acertaron quienes auguraban que el 2025 sería el año de su consolidación, pues no en vano, entre otros éxitos, alcanzó su tercera puerta grande en la plaza de Las Ventas, cortó dos orejas en la Maestranza de Sevilla a un toro de Jandilla y entró en la historia de la plaza de Bilbao al indultar a Tapabocas, de la ganadería de La Quinta, hito inédito en el coso de Vista Alegre. También el país vecino se rindió al inmenso poderío del torero sevillano, quien salió triunfador de las ferias de Béziers y Dax, en donde cuajó una tarde redonda frente a reses de El Freixo. En la reciente Feria de Abril, únicamente la espada le ha privado de abrir en hasta dos ocasiones la tan ansiada Puerta del Príncipe, lo que da fe del excelente momento que atraviesa. Regresa al coso de los Califas tras su presentación en la pasada feria.

Víctor Hernández maneja el capote en un quite en el coso sevillano. / Jose Manuel Vidal / EFE

Víctor Hernández: adalid del relevo

Nacimiento: Los Santos de Humosa (Madrid). 16-06-1999. Alternativa: Alcalá de Henares (Madrid). 01-09-2023. Presentación en Córdoba: 22-05-2026. Temporada 2025: 16 corridas y 25 orejas. Apoderado: Miguel Abellán.

Sin prisa, pero sin pausa, la ‘Generación Z’ del toreo va ocupando, por méritos propios, el protagonismo de un relevo generacional que, veladamente, viene produciéndose en las últimas temporadas. Tras demasiados años sin caras nuevas en el escalafón mayor, un nutrido grupo de jóvenes matadores se ha ganado la oportunidad de demostrar su valía y, entre todos ellos, Víctor Hernández reúne las condiciones para liderar el cambio. Ya como novillero, la pureza que caracteriza su toreo cautivó a la plaza de Madrid, abriendo la puerta grande de Las Ventas en 2022. Tras tomar la alternativa, no fue ajeno al habitual parón que sufren quienes debutan en el escalafón mayor, si bien al resultar triunfador de la Copa Chenel en 2024, tuvo como recompensa verse anunciado en la Feria de Otoño de Madrid. La pasada temporada rozó la puerta grande de Las Ventas en hasta dos ocasiones, cortando una oreja en cada una de sus tardes. Tanto los aficionados como la crítica han visto en el torero madrileño la «reencarnación» de José Tomás. Ambivalente comparación de la que, en todo caso, se infiere la calidad de su toreo. Su reciente debut como matador de alternativa en la Feria de Sevilla así lo ha confirmado, al cortar una oreja a un toro de Álvaro Núñez la tarde de la «apoteosis morantista», lo que también da fe de la excelsitud de su tauromaquia.

Marco Perez, en un desplante en Valencia, en la Feria de Fallas. / Germán Caballero

Marcos Pérez: la reválida

Nacimiento: Salamanca. 07-10-2007. Alternativa: Nimes (Francia). 06-06-2025. Presentación en Córdoba: 22-05-2026. Temporada 2025: 30 corridas. 66 orejas y 6 rabos. Apoderado: Juan Bautista.

Si la de 2025 fue la temporada en la que Marco Pérez de despidió triunfalmente como novillero para alcanzar el grado de matador de toros, la actual de 2026 se presenta como la de la necesaria ratificación de lo mucho y bueno que ya adorna su incipiente currículum. Cuando apenas levantaba un par de palmos del suelo, el torero salmantino ya concitaba a su alrededor la atención de todo el orbe taurino, gracias a unas innatas cualidades que permitían vaticinar su llamada a ocupar un lugar importante en el devenir del futuro inmediato del toreo. Así lo corroboró el pasado año, en el que tuvo la gallardía de despedirse de novillero matando en solitario seis novillos en Las Ventas -en tarde de resultado agridulce por el juego de las reses- días antes de tomar una triunfal alternativa en la plaza de Nimes, de manos de Morante de la Puebla, en un festejo en el que abrió la Puerta de los Cónsules al desorejar por partida doble a su segundo. Meses más tarde, en la feria de la Vendimia, el coliseo nimeño fue testigo de su tarde más triunfal de la temporada, en la que cortó cinco orejas y un rabo. El hecho de ingresar en el escalafón mayor en el mes de junio no le impidió sumar un elevado número de festejos, que incluso pudieron ser más de no mediar la fractura de cadera sufrida en Alicante tras ser volteado por un toro de Núñez del Cuvillo.

Toros de Núñez de Tarifa

Propietario: Francisco Núñez Benjumea. Señal: rasgada en ambas. Finca: Barahona. Beja (Portugal). Procedencia: Núñez del Cuvillo. Antigüedad: no la ha adquirido.

Antes llamada Benjumea, en 1919 la compra Joselito ‘El Gallo’. En 1999 es rehabilitado el hierro por Isabel Benjumea descendiente del fundador de la vacada y madre del actual propietario. Actualmente, la ganadería está formada por vacas y sementales de Joaquín Núñez del Cuvillo, padre del ganadero.

Feria Taurina de Córdoba 2026. / Ramón Azañón

Dónde ver por televisión la corrida de hoy en Córdoba

Canal Sur TV ofrecerá hoy en directo la corrida de toros que se celebra en Córdoba. A partir de las 18.15 horas conectaran con la plaza de toros para ver el ambiente previo a la corrida.

Como es habitual, la retransmisión correrá a cargo de Enrique Romero, que contará en los comentarios con la colaboración del maestro Ruiz Miguel y, en el callejón, con las entrevistas de Noelia López.

Horario de taquillas de la plaza de toros de Córdoba

Las taquillas estarán abiertas de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas. Los sábados, de 10.00 a 14.00 horas.

El día de los festejos, desde las 10.00 horas de forma ininterrumpida.

Las localidades también podrán adquirirse a través de internet en la web lancesdefuturo.com y bacantix.com

Precios de las entradas para los toros en Los Califas

Lances de Futuro, la empresa que gestiona Los Califas, ha anunciado "una política de precios para todos los bolsillos" y ha lanzado de nuevo abonos para jóvenes, jubilados y desempleados desde 69 euros.

Para el aficionado que tenga intención de asistir a los festejos, los precios publicados por Lances de Futuro son los siguientes: