Toros
El banderillero Fernando Pereira se encuentra "estable" y sale de la UCI tras la cogida sufrida en Los Califas de Córdoba
Su evolución es favorable, tras pasar toda la noche en la UCI del hospital Cruz Roja después de sufrir una herida por asta de toro
El banderillero Fernando Pereira, quien sufrió una cogida en el abdomen en la corrida de toros celebrada ayer en Los Califas de Córdoba, se encuentra "estable, con evolución favorable dentro del contexto clínico de su lesión", según el parte médico facilitado por el hospital Cruz Roja de Córdoba. Además, tras una noche en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), esta mañana ha pasado a planta, donde continuará su tratamiento.
Según informa este centro médico, Pereira "ingresó en la tarde de ayer" tras una herida "por asta de toro". En concreto, el banderillero quedó descubierto entre el tercio del tendido 4 y los medios, momento en el que el toro le cogió por el abdomen "de pitón a pitón", en unos segundos dramáticos.
Sin lesiones en las vísceras y con el recto anterior reparado
Tras una primera intervención quirúrgica en la enfermería del Coso de los Califas, en la zona de la fosa iliaca del abdomen, fue trasladado al hospital de la Cruz Roja, donde "no se evidenciaron lesiones de vísceras" en una primera exploración quirúrgica. Allí se "reparó la lesión del músculo recto anterior".
Fernando Pereira ha pasado la noche en la UCI del Cruz Roja, "con estabilidad hemodinámica y bajo tratamiento antibiótico profiláctico". Posteriormente, esta mañana, y tras someterse a un TAC de control y a la valoración del equipo de cirugía, "se ha decidido continuar el tratamiento en planta de hospitalización".
Evolución favorable
El hospital de la Cruz Roja explica que el paciente "se encuentra hemodinámicamente estable, con evolución favorable dentro del contexto clínico de su lesión". Además, asegura que emite el parte médico "con consentimiento del paciente de divulgar su condición de salud".
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