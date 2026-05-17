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Feria de Nuestra Señora de la Salud

Toros en Los Califas de Córdoba por la Feria de Mayo, en directo: última hora de la corrida con Daniel Luque, David de Miranda y Manuel Román

El ciclo cordobés celebra su primera corrida de toros con ganado de Juan Pedro Domecq

Ambiente en los tendidos en la plaza de Los Califas, este domingo.

Ambiente en los tendidos en la plaza de Los Califas, este domingo. / Manuel Murillo

Francisco Javier Domínguez

Francisco Javier Domínguez

Ganado: toros de Juan Pedro Domecq

Daniel Luque de sangre de toro y oro:

David de Miranda de rosa palo y oro:

Manuel Román de de malva y oro:

Plaza: Los Califas. Menos de un tercio de plaza en tarde calurosa.

Comienza la primera corrida del abono de mayo en Los Califas con toros de Juan Pedro Domecq para Daniel Luque, David de Miranda y el cordobés Manuel Román, que inician el paseíllo con el pasodoble Manolete. Menos de un tercio de plaza en tarde calurosa.

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