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Toros en Los Califas de Córdoba por la Feria de Mayo, en directo: última hora de la corrida con Daniel Luque, David de Miranda y Manuel Román
El ciclo cordobés celebra su primera corrida de toros con ganado de Juan Pedro Domecq
Ganado: toros de Juan Pedro Domecq
Daniel Luque de sangre de toro y oro:
David de Miranda de rosa palo y oro:
Manuel Román de de malva y oro:
Plaza: Los Califas. Menos de un tercio de plaza en tarde calurosa.
Comienza la primera corrida del abono de mayo en Los Califas con toros de Juan Pedro Domecq para Daniel Luque, David de Miranda y el cordobés Manuel Román, que inician el paseíllo con el pasodoble Manolete. Menos de un tercio de plaza en tarde calurosa.
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