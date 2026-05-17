Quién torea hoy, domingo 17 de mayo, en la plaza de Los Califas de Córdoba por la Feria de Nuestra Señora de la Salud: cartel, horario y todos los detalles

Tras la novillada con picadores de ayer sábado en la plaza de toros de Los Califas, la feria taurina de Córdoba celebra este domingo la primera corrida de toros de un ciclo que tiene lugar a lo largo de dos fines de semana, los días 15, 16 y 22, 23 y 24 de mayo, y en el que se han anunciado tres corridas de toros, una de rejones y una novillada con picadores.

Quién torea hoy en Los Califas de Córdoba

El cartel del primer festejo mayor de la Feria de Córdoba lo conforman los matadores Daniel Luque, David de Miranda y Manuel Román, quienes lidiarán un encierro de Juan Pedro Domecq en un festejo que comienza a las 19.00 horas.

Daniel Luque, en un desplante en La Maestranza de Sevilla. / José Manuel Vidal / Efe

Daniel Luque: infinita capacidad

Nacimiento: Gerena (Sevilla). 21-11-1989. Alternativa: Nimes (Francia). 24-05-2007. Presentación en Córdoba: 28-05-2008. Temporada 2025: 33 corridas y 57 orejas. Apoderado: Antonio Barrera.

Mucho ha llovido desde que Daniel Luque pisara por última vez el albero del coso de los Califas, allá por el año 2013. Los vaivenes de su ya dilatada carrera como matador le han llevado de la cima a la sima, si bien la incuestionable calidad que atesora su toreo fue el mejor argumento de quienes acertadamente auguraban que, más pronto que tarde, retornaría al lugar en las alturas que un día ocupara. Una gran solidez artística y técnica permitió su «resurrección» en 2021 y, desde entonces, no ha dejado de mejorar. Así, su balance la pasada temporada arroja el impresionante saldo de haber abierto la puerta grande en diecinueve ocasiones, cortando veinticuatro orejas en plazas de primera categoría. Destacaron, entre otros, sus triunfos en las plazas de Zaragoza, Sevilla -donde tocó pelo tres tardes, sobresaliendo su toreo al natural frente a un toro de Garcigrande en la feria de San Miguel- o en las plazas francesas de Nimes, Dax o Arlés. En agosto, el torero de Gerena también franqueó la puerta grande de la Malagueta, al cortar tres orejas en una tarde que, a la postre, le hizo acreedor del premio al triunfador de la feria malagueña. La brillante regularidad que atraviesa ha podido constatarse en la pasada Feria de Sevilla, donde, una vez más, ha desorejado a sus oponentes en las dos tardes que ha hecho el paseíllo.

David de Miranda, en un pase por alto en la Feria de Fallas de Valencia. / Germán Caballero

David de Miranda: viene con la escoba

Nacimiento: Trigueros (Huelva). 13-09-1993. Alternativa: Huelva. 05-08-2016. Presentación en Córdoba: 17-05-2026. Temporada 2025: 23 corridas. 61 orejas y 1 rabo. Apoderado: Enrique Ponce.

La carrera taurina de David de Miranda es la historia de una constante superación. Tras despertar grandes expectativas durante su época novilleril, en 2016 toma la alternativa en Huelva, de manos de José Tomás. Apenas iniciada su carrera como matador, en 2017, afronta una gravísima lesión medular a consecuencia de una voltereta sufrida en la localidad zamorana de Toro que a punto está de costarle la movilidad. Repuesto, confirma su alternativa en el San Isidro de 2019, donde logra abrir la puerta grande. Con tan importante aval, la temporada siguiente se presentaba como la del despegue definitivo, pero la pandemia frustró por completo su progresión en el escalafón de matadores. De vuelta a la casilla de salida, será la sevillana Feria de Abril de 2024 la que relance al de Trigueros, al cortar dos orejas a un bravo toro de Santiago Domecq. En su repetición en el ciclo sevillano al año siguiente, logra abrir la Puerta del Príncipe, si bien este triunfo, sorprendentemente, no se traduce en nuevos contratos, y no será hasta el mes de agosto en Málaga cuando, en un festejo televisado, alcance un sonoro éxito que, esta vez sí, le sitúa como uno de los pilares de la temporada. En la reciente Feria de Sevilla ha vuelto a abrir la Puerta del Príncipe, lo que refuerza más, si cabe, el interés ante su debut en el coso cordobés.

Manuel Román torea con la derecha en Los Califas. / Ramón Azañón

Manuel Román: la prueba de fuego

Nacimiento: Córdoba. 11-11-2005. Alternativa: Córdoba. 25-05-2025. Presentación en Córdoba: 25-05-2025. Temporada 2025: 4 corridas y 3 orejas.

Tras alcanzar en la pasada Feria de Mayo la borla de matador de toros, en una tarde en la que contó con el masivo respaldo de los aficionados hasta el punto de rozarse el ya casi olvidado «no hay billetes», regresa Manuel Román al coso de los Califas con la imperiosa necesidad de dar un aldabonazo que relance su prometedora carrera. En la siempre difícil primera temporada en el escalafón mayor, el diestro de Santa Marina sumó cuatro festejos mayores, destacando su tarde en Villanueva de Córdoba en la que salió a hombros tras cortar las dos orejas a un toro de Guadalmena. Aunque en menor medida, también dejó un buen sabor de boca tras su paso por la feria de Linares, donde se enfrentó a reses de Juan Pedro Domecq, dando una vuelta al ruedo en su primero. Este año 2026, en el festival matinal celebrado en el mes de febrero en la plaza de Montoro, cuajó una templada faena llena de buen gusto a una res de Román Sorando que, por el mal uso del acero, no tuvo la recompensa de la puerta grande. Afronta el joven diestro cordobés la responsabilidad de ser el único matador de toros cordobés anunciado en el ciclo feriado, con la confianza de saberse capacitado para superar con éxito una tarde que, a buen seguro, servirá para renovar el idilio que, desde sus inicios, mantiene con los aficionados cordobeses.

Toros de Juan Pedro Domecq

Propietario: Juan Pedro Domecq Morenés. Señal: punta de lanza en ambas. Finca: Lo Álvaro. El Castillo de las Guardas (Sevilla). Procedencia: Juan Pedro Domecq. Antigüedad: 2 de agosto de 1790.

Ganadería adquirida en 1830 por el rey Fernando VII, a su muerte es vendida a los duques de Osuna y Veragua, quedando en 1849 como único propietario el duque de Veragua. Formada con reses de la rama parladeña de Vistahermosa, vía Tamarón y conde de la Corte, con algún reducto de sangre veragüeña.

Feria Taurina de Córdoba 2026. / Ramón Azañón

Horario de taquillas de la plaza de toros de Córdoba

Las taquillas estarán abiertas de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas. Los sábados, de 10.00 a 14.00 horas.

El día de los festejos, desde las 10.00 horas de forma ininterrumpida.

Las localidades también podrán adquirirse a través de internet en la web lancesdefuturo.com y bacantix.com

Precios de las entradas para los toros en Los Califas

Lances de Futuro, la empresa que gestiona Los Califas, ha anunciado "una política de precios para todos los bolsillos" y ha lanzado de nuevo abonos para jóvenes, jubilados y desempleados desde 69 euros.

Para el aficionado que tenga intención de asistir a los festejos, los precios publicados por Lances de Futuro son los siguientes: