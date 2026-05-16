Toros en Los Califas de Córdoba por la Feria de Mayo, en directo: última hora de la novillada con Emiliano Osornio, Julio Norte y Manuel Quintana

Ganado: novillos de El Cotillo-Hermanos Collado Ruiz Emiliano Osornio: Estocada tendida (silencio) Julio Norte: Manuel Quintana: Plaza: Los Califas. Algo más de un cuarto de entrada en una tarde de temperatura agradable.

Con algo más de un cuarto de entrada en los tendidos y una agradable temperatura, arranca el paseíllo en Los Califas en el primer festejo del abono de la feria taurina de Nuestra Señora de la Salud, en el que están anunciados los novilleros con caballos Emiliano Osornio, Julio Norte y Manuel Quitana, que estoquerán reses de la ganadería jiennense de El Cotillo-Hermanos Collado Ruiz.

Emiliano Osornio no tuvo material en el que abría plaza, novillo sin fuerzas que bastante hizo con mantenerse en pie. Ha matado de estocada tendida (silencio). Pitos al novillo en el arrastre.