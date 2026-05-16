Quién torea hoy, sábado 16 de mayo, en la plaza de Los Califas de Córdoba por la Feria de Nuestra Señora de la Salud: cartel, horario y todos los detalles

Tras el preámbulo de la becerrada organizada por la Escuela Taurina del Círculo Taurino de Córdoba, ayer viernes, en la plaza de toros de Los Califas, la feria taurina de Córdoba comienza este sábado con la novillada picada, el primero de los festejos de un ciclo que se celebra a lo largo de dos fines de semana, los días 15, 16 y 22, 23 y 24 de mayo, y en el que se anuncian tres corridas de toros, una de rejones y una novillada con picadores.

Quién torea hoy en Los Califas de Córdoba

El cartel del primer festejo de la Feria de Córdoba lo conforman los novilleros Emiliano Osornio, Julio Norte y Manuel Quintana, quienes lidiarán un encierro de El Cotillo-Hermanos Collado Ruiz en un festejo que comienza a las 19.00 horas.

Emiliano Osornio, con el capote, en La Maestranza de Sevilla. / Joaquín Corchero / Europa Press

Emiliano Osornio: el arte sin fronteras

Nacimiento: Toluca (México). 24-10-2003. Debut con caballos: Aculco (México). 30-09-2021. Presentación en Córdoba: 16-05-2026. Temporada 2025: 15 novilladas. 17 orejas y 1 rabo. Apoderado: Curro Vázquez.

Viendo torear a Emiliano Osornio nadie diría que es oriundo del país azteca, pues su tauromaquia recuerda al toreo gitano. En las antípodas del tradicional toreo mexicano, este joven novillero ha sido bendecido con el don del arte exquisito, eso que el maestro Paula definiera como las bolitas que tira Dios y que a algunos privilegiados le caen el cabeza. Su precocidad taurina le lleva a ponerse delante de su primer becerro a los ocho años, anhelando desde entonces alcanzar las más altas cotas. En su presentación en La México, en 2024, ya abrió la puerta grande. La pasada temporada alcanzó rotundos éxitos, destacando su paso por la plaza de Las Ventas, en donde dejó una excelente «tarjeta de presentación», así como su actuación en Arnedo, ganando el prestigioso Zapato de Oro tras cortar tres orejas. Cuenta también con el aval de ser apoderado por Curro Vázquez (flamante Premio Nacional de Tauromaquia), por lo que resulta inevitable recordar aquello de que «algo tendrá el agua cuando la bendicen». En el presente año ya ha comparecido en plazas de la importancia de Valencia y Sevilla, causando una magnífica impresión tras su tarde en el coso del Baratillo. Está anunciado en la feria de San Isidro. Con la prudencia propia de cualquier vaticinio taurino, está llamado a ocupar un lugar importante en un futuro próximo.

Julio Norte torea con izquierda en la plaza de toros sevillana. / Joaquín Corchero / Europa Press

Julio Norte: de tierra de toreros

Nacimiento: Salamanca. 07-03-2008. Debut con caballos: Garlín (Francia). 13-04-2025. Presentación en Córdoba: 16-05-2026. Temporada 2025: 21 novilladas. 48 orejas y 1 rabo. Apoderado: Domingo López Chaves.

Hay circunstancias que abocan a la predestinación. Pocas cosas distintas que torero podía haber sido quien ha nacido junto a la ribera del Tormes y es hijo del matador de toros del mismo nombre. Alumno, en sus comienzos, de la escuela taurina salmantina, Julio Norte resultó ganador del 30º ciclo de novilladas de Andalucía en 2024. Desde entonces, una meteórica carrera le ha llevado hasta las puertas de la alternativa, prevista para este verano en la plaza francesa de Dax, junto a Roca Rey y Pablo Aguado. En la pasada temporada vivió la cara y la cruz de su profesión. De un lado, obtuvo sonados triunfos en cuantas plazas hizo el paseíllo, y, de otro, sufrió una grave cornada en San Agustín de Guadalix (Madrid). En la reciente Feria de Abril sevillana rozó la Puerta del Príncipe, al cortar dos orejas a los novillos de Talavante, saliendo a hombros por la puerta de cuadrillas del coso maestrante. Hasta la llegada de su doctorado, aún debe afrontar retos de envergadura, como su paso por la próxima feria de San Isidro, o la anunciada «encerrona» prevista para el mes de junio en Ledesma, en la que se enfrentará en solitario a novillos de distintas ganaderías. Poco después de su paso por el coso de los Califas, Julio Norte afrontará en Málaga la final del circuito de novilladas de Andalucía, a la que accedió tras cortar tres orejas en la semifinal de Aracena.

Manuel Quintana, en la plaza de Los Califas, el año pasado. / Ramón Azañón

Manuel Quintana: la ilusión de Córdoba

Nacimiento: Córdoba. 03-12-2005. Debut con caballos: Lucena. 07-03-2026. Presentación en Córdoba: 16-05-2026. Temporada 2025: 30 novilladas. 57 orejas y 4 rabos. Apoderado: Antonio Tejero.

Asiste la razón a quienes ven en Manuel Quintana un sólido aspirante a tomar el testigo de las grandes figuras del toreo cordobés. Con un inteligente planteamiento de temporada, en la pasada de 2025 el novillero cordobés sumó un importante número de festejos, que le hicieron acreedor del oficioso título de máximo triunfador de los novilleros sin caballos. A medida que transcurrían las ferias, la tauromaquia de Quintana fue «creciendo» en solidez, sin perder un ápice el innato buen gusto que, desde sus inicios, caracteriza su toreo. En plazas de la relevancia de Bilbao, donde resultó ganador del Memorial Iván Fandiño, o Córdoba (sus lances de capote fueron, sin duda, lo mejor de la pasada feria de mayo), pudo constatarse una sobrada capacidad para afrontar con solvencia el debut con los del castoreño, que se produjo este año en Lucena. Antes, cerró el 2025 con el segundo puesto del Circuito de Novilladas sin Picadores de Andalucía, premio que, en término de estricta justicia, debió ser mayor. En el presente 2026, sus actuaciones se cuentan por triunfos, como el logrado en Pozoblanco (donde abrió la puerta grande) o su clasificación para la final del Circuito de Novilladas con Picadores de Andalucía, que tendrá lugar en Málaga en el mes de junio, y en el que competirá con Julio Norte, compañero de cartel en esta feria.

Novillos de El Cotillo- Hermanos Collado Ruiz

Propietario: Llanos del Toro, SL. Representante: Juan Collado Ruiz. Señal: orejisana derecha y despuntada izquierda. Finca: El Cotillo. Carboneros (Jaén). Procedencia: Jandilla. Antigüedad: 24 de junio de 2012.

La ganadería se forma en 2001 con las reses que componían el hierro de Hermanos Collado Ruiz, de origen Jandilla. En 2004 es admitida en la Unión de Criadores de Toros de Lidia. En la pasada feria de Córdoba lidió cuatro novillos, de excelente presentación y juego, que permitieron la salida en hombros de Javier Zulueta.

Feria Taurina de Córdoba 2026. / Ramón Azañón

Horario de taquillas de la plaza de toros de Córdoba

Las taquillas estarán abiertas de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas. Los sábados, de 10.00 a 14.00 horas.

El día de los festejos, desde las 10.00 horas de forma ininterrumpida.

Las localidades también podrán adquirirse a través de internet en la web lancesdefuturo.com y bacantix.com

Precios de las entradas para los toros en Los Califas

Lances de Futuro, la empresa que gestiona Los Califas, ha anunciado "una política de precios para todos los bolsillos" y ha lanzado de nuevo abonos para jóvenes, jubilados y desempleados desde 69 euros.

Para el aficionado que tenga intención de asistir a los festejos, los precios publicados por Lances de Futuro son los siguientes: