Toros
Jóvenes talentos protagonizan una becerrada homenaje a la afición cordobesa con ocho orejas y dos rabos
El festejo, que sirve de prólogo a la Feria taurina que se inicia este sábado, se saldó con un total de ocho orejas y dos rabos para los jóvenes actuantes
La cantera taurina ha tomado este viernes el protagonismo en Córdoba en la tradicional becerrada homenaje a la afición cordobesa. Tarde de premios, buen ambiente y tradición en la plaza, en un festejo celebrado en formato de clase práctica que ha reunido a jóvenes alumnos de distintas escuelas de España y Francia.
La becerrada, organizada por el Círculo Taurino de Córdoba con la colaboración del Ayuntamiento de Córdoba y del Club Hípico de Córdoba, ha contado para la lidia con seis añojos de la ganadería El Rodeo. La tarde, en la que el tiempo ha acompañado, se ha saldado con un balance de ocho orejas y dos rabos.
La cantera taurina se luce en Córdoba
Miguel Ángel Rosa, alumno de la Escuela Taurina del Círculo Taurino de Córdoba, cosechó palmas tras su actuación. Por su parte, Javier Caro, joven alumno de la Escuela Taurina de Ubrique, dos orejas.
Antonio Martínez, de la Escuela Taurina de Albacete, vuelta al ruedo. La presencia internacional la puso Esteban Navarro, de la Escuela Taurina de Béziers, en Francia, quien fue premiado con dos orejas y rabo.
También en representación del Círculo Taurino cordobés actuó Luis Eyras, que obtuvo el premio de dos orejas. Cerró la relación de actuantes Curro Sierra, alumno de la Escuela Taurina de Utrera, que logró dos orejas y rabo.
Una tradición taurina con más de un siglo de historia
La becerrada hunde sus raíces en la histórica becerrada homenaje a la mujer cordobesa, también conocida como la becerrada del Club Guerrita, instaurada en el siglo XIX por el califa Rafael Guerra.
Tras más de cien años de historia, este festejo, tradicionalmente celebrado en las postrimerías de mayo como broche taurino a la Feria de Nuestra Señora de la Salud, ha cambiado en los últimos años su ubicación en el calendario. Actualmente se ha consolidado como antesala del ciclo taurino de feria y, desde 2022, pasó a denominarse oficialmente homenaje a la afición cordobesa.
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