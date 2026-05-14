La tradicional becerrada homenaje a la afición cordobesa abre este viernes la temporada taurina en Córdoba: este es el cartel

Con El Arenal ultimando detalles para el arranque de la Feria de Nuestra Señora de la Salud, la plaza de toros de Los Califas acoge este viernes 15 de mayo la tradicional becerrada homenaje a la afición cordobesa, en otro tiempo bajo el título de "homenaje a la mujer cordobesa". Un retazo de la Córdoba más clásica que volverá a reunir a jóvenes promesas del toreo en el albero, justo un día antes de que empiece el ciclo anunciado por Lances de Futuro.

El festejo hunde sus raíces en la histórica becerrada homenaje a la mujer cordobesa, conocida también como la becerrada del Club Guerrita, por el califa Rafael Guerra, quien la instauró en el siglo XIX. En sus más de cien años, esta becerrada se ha celebrado tradicionalmente en las postrimerías de mayo, poniendo el broche taurino a la Feria de Nuestra Señora de la Salud. Sin embargo, en los últimos años el festejo ha cambiado de ubicación dentro del calendario y se ha consolidado como antesala del ciclo taurino de feria. Además, fue en 2022 cuando pasó a denominarse oficialmente homenaje a la afición cordobesa

Cartel, horario y entrada

La becerrada, que comenzará a las 19.00 horas, está organizada por el Círculo Taurino de Córdoba y cuenta con la colaboración del ayuntamiento y del Club Hípico de Córdoba. El festejo se desarrolla en formato de clase práctica y contará con la lidia de seis añojos de la ganadería El Rodeo.

En el cartel participarán jóvenes alumnos de distintas escuelas taurinas de España y Francia, entre ellos Miguel Ángel Rosa y Luis Eyras, de la Escuela Taurina del Círculo Taurino de Córdoba; Javier Caro, de Ubrique; Antonio Martínez, de Albacete; Esteban Navarro, de Béziers; y Curro Sierra, de Utrera.

La entrada al festejo es gratuita, manteniéndose así la voluntad de su creador, en su tiempo reservada en exclusiva a las mujeres, y que hoy puede disfrutar toda la afición cordobesa.