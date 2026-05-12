El Viso se prepara para sus Festejos Taurinos 2026 con 60 reses y figuras del toreo

El Ayuntamiento de El Viso ha presentado oficialmente los carteles de los Festejos Taurinos de la Feria y Fiestas de Santa Ana 2026, un programa que volverá a situar al municipio como referente provincial y autonómico, gracias a la celebración de los tradicionales encierros taurinos, Fiesta de Interés Turístico de Andalucía, así como de un festival taurino que reunirá a destacados matadores y novilleros.

El alcalde, Juan Díaz, destacó en el Centro de Artesanía de El Viso que los encierros se celebrarán del 23 al 28 de julio, empezando el día 23 con una bueyada infantil y ya desde el día siguiente a los encierros de mayores. Díaz indicó que "son una de las señas de identidad de nuestro pueblo y atraen cada año a miles de visitantes", resaltando también que habrá cerca de 60 reses de distintas ganaderías.

Los encierros tendrán lugar a las 12.00 horas, salvo uno previsto a las 20.00 horas.

Presentación del cartel de los encierros de El Viso. / Antonio Manuel Caballero

Julio Benítez 'El Cordobés' y Javier Moreno 'Lagartijo', el 26 de julio

El alcalde, junto con el empresario Enrique Santamarina y algunos de los participantes, ha avanzado también el festejo taurino previsto para el domingo 26 de julio, día grande de la patrona Santa Ana, que reunirá a Julio Benítez El Cordobés, Javier Moreno Lagartijo, Juan Romero El Zorro y Julio Romero, lidiándose cuatro novillos de la ganadería Mateo y Rodrigo.

El alcalde viseño destacó "la enorme calidad del cartel y la oportunidad de disfrutar en El Viso de figuras tan queridas por la afición", agradeciendo el trabajo de Enrique Santamarina y de la empresa organizadora "por su compromiso continuado con nuestras fiestas y con la tradición taurina del municipio".

Por su parte, Enrique Santamarina agradeció la confianza del Ayuntamiento y de los toreros participantes, subrayando que "este año se han alineado los astros para conformar un cartel de gran nivel".